Первая декада августа ожидается с дождями и возможными грозами. Ночная температура будет колебаться от +18 до +23 градусов, но в северных и западных районах она не поднимется выше +15 градусов. Днем будет жарко, от 30 до 35 градусов, а иногда даже до плюс 39 градусов. Однако к концу декады ожидается прохождение холодного фронта и температура снизится до +28…+33 градусов.