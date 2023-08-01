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Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области

1 августа 2023, 07:41
Фото: donland.ru
Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области
В Ростовской области август может стать очень жарким месяцем этого лета, сообщила представитель Гидрометцентра Елена Назарова.

Она рассказала 161.ру, что август окажется очень жарким в Ростовской области. Дневная температура будет держаться выше 30 градусов, а количество осадков окажется около нормы.

Первая декада августа ожидается с дождями и возможными грозами. Ночная температура будет колебаться от +18 до +23 градусов, но в северных и западных районах она не поднимется выше +15 градусов. Днем будет жарко, от 30 до 35 градусов, а иногда даже до плюс 39 градусов. Однако к концу декады ожидается прохождение холодного фронта и температура снизится до +28…+33 градусов.

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Во второй и третьей декадах августа ожидаются дожди в отдельные дни. Ночная температура будет от +14 до +20 градусов, а днем от +27 до +33 градусов. В середине месяца местами может быть до +35 градусов.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.

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