Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Она рассказала 161.ру, что август окажется очень жарким в Ростовской области. Дневная температура будет держаться выше 30 градусов, а количество осадков окажется около нормы.
Первая декада августа ожидается с дождями и возможными грозами. Ночная температура будет колебаться от +18 до +23 градусов, но в северных и западных районах она не поднимется выше +15 градусов. Днем будет жарко, от 30 до 35 градусов, а иногда даже до плюс 39 градусов. Однако к концу декады ожидается прохождение холодного фронта и температура снизится до +28…+33 градусов.
Во второй и третьей декадах августа ожидаются дожди в отдельные дни. Ночная температура будет от +14 до +20 градусов, а днем от +27 до +33 градусов. В середине месяца местами может быть до +35 градусов.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня.