Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
В начале августа сложится облачная погода, а максимальная температура составит 33 градуса. Но по ночам она будет опускаться до 23 градусов.
С 4 числа начнется солнечная погода и станет еще жарче. В этот день воздух прогреется до 35 градусов, а к воскресенью, 6 августа, до 39 градусов.
Жара и ясная погода будут сохраняться в регионе до 9 числа, после чего станет облачно. С 11 августа синоптики обещают небольшое похолодание до 32 градусов, но вернется солнце.
Такие погодные условия ожидаются до 14 числа, а на следующий день могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру. В дальнейшем с 16 по 30 июля прогнозируют солнечную погоду, но уже не будет так жарко.
К концу месяца столбики термометров будут показывать 26 градусов.
Всего в Ростовской области в августе прогнозируют 25 ясных дней, один день с длительными осадками и четыре дня с переменной облачностью.
Этот прогноз сервис «Яндекса» составил на основе усредненных данных за последние 10 лет и более точные данные появится ближе к началу осени. Пока известно, что в первый день сентября в области должно быть облачно с максимальной температурой 25 градусов.
Такая же погода ожидается 2 и 3 сентября, а с 4 по 6 числа может быть солнечно. Тогда столбики термометров покажут 27 градусов.
В дальнейшем до середины месяца облачная погода будет чередоваться с солнечными днями. Но может немного похолодать — до 23 градусов.
Согласно прогнозам, 16 и 17 сентября снова выглянет солнце, а воздух прогреется до 24 градусов. На следующий день прогнозируют дожди, которые будут накрывать регион до вечера, а температура установится на отметке в 23 градуса.
В следующий раз осадки прогнозируют 24 и 25 сентября, а температура опустится до 19 градусов. В конце месяца, с 26 по 30 числа, вернется солнечная погода, а температура воздуха упадет до 16 градусов.
Получается, что в сентябре могут быть 16 ясных дней, три дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью.
В Ростовской области в октябре 2023 года может резко похолодать, синоптики обещают только 10 ясных дней. Еще 18 дней должны быть облачными и остальные — дождливыми. Средняя скорость ветра составит 4,6 метра в секунду.
В регионе 1 и 2 октября будет около 16 градусов, но может выглянуть солнце, после чего оно на два дня скроется за облаками. Однако с 5 по 8 числа вернется ясная погода и потеплеет до 17 градусов.
С 9 по 11 октября в области установится облачная погода, после чего может похолодать до 14 градусов. А с 19 числа температура опустится до 12 градусов.
В дальнейшем погодные условия будут становиться только хуже, так как 25 октября температура составит только 8 градусов. К концу месяца она может подняться до 10 градусов.
Что касается дождливой погоды, то она ожидается 23, 24 и 30 октября. В этом месяце может выпасть 8% годовой нормы осадков.
В ноябре, согласно усредненным данным, должно быть только пять ясных дней, еще 3 дня с длительными осадками и 22 — с переменной облачностью. В первые 10 дней месяца температура может составить около 10 градусов.
Однако к середине ноября должно похолодать до пяти градусов. К концу месяца столбики термометра остановятся на отметке в четыре градуса.
Дождливая погода ожидается 8, 19 и 28 ноября, средняя скорость ветра в этом месяце составит пять метров в секунду.
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