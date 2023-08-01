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Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе

1 августа 2023, 12:49
Фото: pxhere.com
Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе
В Ростовской области в августе большинство дней будут солнечными, а максимальная температура составит 39 градусов, сообщили синоптики.

Прогноз погоды на август в Ростовской области

В начале августа сложится облачная погода, а максимальная температура составит 33 градуса. Но по ночам она будет опускаться до 23 градусов.

С 4 числа начнется солнечная погода и станет еще жарче. В этот день воздух прогреется до 35 градусов, а к воскресенью, 6 августа, до 39 градусов.

Жара и ясная погода будут сохраняться в регионе до 9 числа, после чего станет облачно. С 11 августа синоптики обещают небольшое похолодание до 32 градусов, но вернется солнце.

Такие погодные условия ожидаются до 14 числа, а на следующий день могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру. В дальнейшем с 16 по 30 июля прогнозируют солнечную погоду, но уже не будет так жарко.

К концу месяца столбики термометров будут показывать 26 градусов.

Всего в Ростовской области в августе прогнозируют 25 ясных дней, один день с длительными осадками и четыре дня с переменной облачностью.

Какая будет погода в сентябре

Этот прогноз сервис «Яндекса» составил на основе усредненных данных за последние 10 лет и более точные данные появится ближе к началу осени. Пока известно, что в первый день сентября в области должно быть облачно с максимальной температурой 25 градусов.

Такая же погода ожидается 2 и 3 сентября, а с 4 по 6 числа может быть солнечно. Тогда столбики термометров покажут 27 градусов.

В дальнейшем до середины месяца облачная погода будет чередоваться с солнечными днями. Но может немного похолодать — до 23 градусов.

В дальнейшем до середины месяца облачная погода будет чередоваться с солнечными днями. Но может немного похолодать — до 23 градусов.В дальнейшем до середины месяца облачная погода будет чередоваться с солнечными днями. Но может немного похолодать — до 23 градусов.
В дальнейшем до середины месяца облачная погода будет чередоваться с солнечными днями. Но может немного похолодать — до 23 градусов.
Фото: pxhere.com/
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Согласно прогнозам, 16 и 17 сентября снова выглянет солнце, а воздух прогреется до 24 градусов. На следующий день прогнозируют дожди, которые будут накрывать регион до вечера, а температура установится на отметке в 23 градуса.

В следующий раз осадки прогнозируют 24 и 25 сентября, а температура опустится до 19 градусов. В конце месяца, с 26 по 30 числа, вернется солнечная погода, а температура воздуха упадет до 16 градусов.

Получается, что в сентябре могут быть 16 ясных дней, три дня с длительными осадками и 11 дней с переменной облачностью.

Какой будет погода осенью в Ростовской области

В Ростовской области в октябре 2023 года может резко похолодать, синоптики обещают только 10 ясных дней. Еще 18 дней должны быть облачными и остальные — дождливыми. Средняя скорость ветра составит 4,6 метра в секунду.

В регионе 1 и 2 октября будет около 16 градусов, но может выглянуть солнце, после чего оно на два дня скроется за облаками. Однако с 5 по 8 числа вернется ясная погода и потеплеет до 17 градусов.

В регионе 1 и 2 октября будет около 16 градусов, но может выглянуть солнце, после чего оно на два дня скроется за облаками. В регионе 1 и 2 октября будет около 16 градусов, но может выглянуть солнце, после чего оно на два дня скроется за облаками.
В регионе 1 и 2 октября будет около 16 градусов, но может выглянуть солнце, после чего оно на два дня скроется за облаками.
Фото: pxhere.com

С 9 по 11 октября в области установится облачная погода, после чего может похолодать до 14 градусов. А с 19 числа температура опустится до 12 градусов.

В дальнейшем погодные условия будут становиться только хуже, так как 25 октября температура составит только 8 градусов. К концу месяца она может подняться до 10 градусов.

Что касается дождливой погоды, то она ожидается 23, 24 и 30 октября. В этом месяце может выпасть 8% годовой нормы осадков.

В ноябре, согласно усредненным данным, должно быть только пять ясных дней, еще 3 дня с длительными осадками и 22 — с переменной облачностью. В первые 10 дней месяца температура может составить около 10 градусов.

Однако к середине ноября должно похолодать до пяти градусов. К концу месяца столбики термометра остановятся на отметке в четыре градуса.

Дождливая погода ожидается 8, 19 и 28 ноября, средняя скорость ветра в этом месяце составит пять метров в секунду.

Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Погода#Солнечно#Температура#Облачная погода#Октябрь#Ноябрь#Дожди#Сентябрь#Осень#Синоптики#Август#Ясная погода#Осадки#Дождь#Жара
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