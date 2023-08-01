Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По информации 1Rnd, ее провели для замначальника ОП №4 (Ленинский район) Сергея Моисеева и его руководителя Дмитрия Шаповалова. Издание пишет, что Моисееву в это время внезапно стало плохо.
«Он заключил сделку со следствием и дал показания на трех человек, которых считает причастными к ОПГ. В том числе в этот список попал его начальник», — сказано в сообщении.
Издание добавило, что Моисеев также дал показания против экс-главы Ленинского района Ростова Константина Тихонова. Ранее последний возглавлял управление торговли города.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что по этому делу задержали более 20 человек, среди них есть полицейские. Они ежемесячно получали деньги от бизнесменов, чтобы закрывать глаза на их нарушения.