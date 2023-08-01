Сотрудники кафе «Чехов сад» рассказали, как спасались от падения ракеты в Таганроге

Один из сотрудников заведения рассказал, что находился с коллегами на мангальной зоне во время падения ракеты. Всего несколько мгновений, и они оказались на полу в пыли среди паникующих и плачущих посетителей. От взрыва пострадали семь человек. Они постарались скорее выбраться на улицу, уже там им оказали первую медицинскую помощь сотрудники ближайшей аптеки. После им осталось ждать только приезда скорой.