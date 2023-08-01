Сотрудники кафе «Чехов сад» рассказали, как спасались от падения ракеты в Таганроге

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Во вторник, 1 августа, Telegram-канал Don_Mash поделился видео из кафе «Чехов Сад» в Таганроге, где на днях произошел взрыв, вызванный падением украинских ракет. На видео персонал готовит блюда для посетителей, когда одну из стен сносит мощным взрывом, а сотрудники оказываются на полу под грудой обломков.
Один из сотрудников заведения рассказал, что находился с коллегами на мангальной зоне во время падения ракеты. Всего несколько мгновений, и они оказались на полу в пыли среди паникующих и плачущих посетителей. От взрыва пострадали семь человек. Они постарались скорее выбраться на улицу, уже там им оказали первую медицинскую помощь сотрудники ближайшей аптеки. После им осталось ждать только приезда скорой.
По данным авторов канала, в настоящий момент шесть сотрудников кафе все еще находятся в больнице с осколочными ранениями, ушибами спины и грудной клетки.
Обращаем внимание, что информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Напомним, 28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. На территорию городу упали украинские ракеты, по официальной информации, пострадали 15 человек и несколько строений.