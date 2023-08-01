Стали известны даты проведения всероссийского медиапроекта «Строим будущее России»

В программу передач будут включены обсуждения актуальных вопросов, интервью и встречи со специалистами, а также с молодыми сотрудниками и экспертами сферы строительства. В ходе передач участники будут вести дискуссии на насущные темы и обсуждать перспективы и направления развития отрасли.