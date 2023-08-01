Стали известны даты проведения всероссийского медиапроекта «Строим будущее России»

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Проект, который стартует при поддержке Минстроя России, направлен на популяризацию профессии строителя и других профессий в строительной сфере. В роли инфопартнера мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.
Согласно информации организаторов, проект станет площадкой, на которой будут обсуждаться значимые вопросы в строительной сфере, а также будет вестись поиск оптимальных решений, связанных с модернизацией данной отрасли. Медиапроект объединит представителей государственных органов, общественных деятелей, предпринимателей и ведущих СМИ для последующего создания комфортных условий развития строительного комплекса Российской Федерации. Об этом информирует издание properm.ru.
В программу передач будут включены обсуждения актуальных вопросов, интервью и встречи со специалистами, а также с молодыми сотрудниками и экспертами сферы строительства. В ходе передач участники будут вести дискуссии на насущные темы и обсуждать перспективы и направления развития отрасли.