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Стали известны даты проведения всероссийского медиапроекта «Строим будущее России»

1 августа 2023, 13:59
Фото: 1MI
На сайте строителироссии.рф запускают медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя и 10-летнему юбилею Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Вещание будет проходить с 7 по 11 августа в круглосуточном режиме.

Проект, который стартует при поддержке Минстроя России, направлен на популяризацию профессии строителя и других профессий в строительной сфере. В роли инфопартнера мероприятия выступает медиахолдинг 1MI.

Согласно информации организаторов, проект станет площадкой, на которой будут обсуждаться значимые вопросы в строительной сфере, а также будет вестись поиск оптимальных решений, связанных с модернизацией данной отрасли. Медиапроект объединит представителей государственных органов, общественных деятелей, предпринимателей и ведущих СМИ для последующего создания комфортных условий развития строительного комплекса Российской Федерации. Об этом информирует издание properm.ru.

В программу передач будут включены обсуждения актуальных вопросов, интервью и встречи со специалистами, а также с молодыми сотрудниками и экспертами сферы строительства. В ходе передач участники будут вести дискуссии на насущные темы и обсуждать перспективы и направления развития отрасли.

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