Tele2 приглашает отправиться в путешествие по России

Поддерживая стремление своих клиентов к путешествиям по России, Tele2 запускает тревел-гид для тех, кто все видел и кого сложно удивить. Оператор подготовил подборку необычных и красивых мест в более чем 40 регионах страны. В проект включены самые разные достопримечательности России, среди которых Уральский Марс, историческая фабрика в современном формате в Ярославле, водопад «Пасть дракона» в Краснодарском крае. Кроме того, Tele2 предлагает выбор неординарных развлечений и специальных маршрутов для путешественников: дог-трекинг в Шерегеше, парусные гонки на Селигере, путешествие на велосипеде по Куршской косе и сэндбординг в Подмосковье.