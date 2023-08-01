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Три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля

1 августа 2023, 07:09
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля
В Ростовской области столкнулись три автомобиля, из-за чего потребовалась помощь медиков, сообщили в региональном УГИБДД.

Вечером 31 июля на автодороге «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» водитель «Лады Гранта» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который ехал в том же направлении.

В свою очередь, иномарка влетела в движущийся впереди кроссовер Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний водитель.

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В свою очередь, иномарка влетела в движущийся впереди кроссовер Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний водитель.В свою очередь, иномарка влетела в движущийся впереди кроссовер Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний водитель.
В свою очередь, иномарка влетела в движущийся впереди кроссовер Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний водитель.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

«В результате ДТП пострадали водитель Daewoo и два пассажира. Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося», — сказано в сообщении.

Ранее в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.

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