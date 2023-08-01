Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Вечером 31 июля на автодороге «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» водитель «Лады Гранта» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который ехал в том же направлении.
В свою очередь, иномарка влетела в движущийся впереди кроссовер Nissan Pathfinder, которым управлял 49-летний водитель.
«В результате ДТП пострадали водитель Daewoo и два пассажира. Полицейские проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося», — сказано в сообщении.
Ранее в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.