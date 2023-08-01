В Аксайском районе семьям погибших участников СВО вручили ордена Мужества

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В конце июля глава администрации Аксайского района Константин Доморовский провел церемонию вручения наград близким военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга.
В зоне СВО погибли сержант Денис Кацуба с рядовым Юрием Назьметдиновым, старшим лейтенантом Владимиром Ниязяном, а также гвардии младшим сержантом Валерием Букшей. Всех военнослужащих посмертно наградили орденами Мужества.
Напомним, ранее стало известно, что в зоне СВО от смертельного ранения погиб 40-летний житель Новошахтинска Михаил Диккер