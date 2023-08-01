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В Аксайском районе семьям погибших участников СВО вручили ордена Мужества

1 августа 2023, 14:11
Фото: Администрация Аксайского района
В Аксайском районе семьям погибших участников СВО вручили ордена Мужества
В Аксайском районе близкие четырех погибших на СВО военных получили ордена Мужества, об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

В конце июля глава администрации Аксайского района Константин Доморовский провел церемонию вручения наград близким военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга.

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В зоне СВО погибли сержант Денис Кацуба с рядовым Юрием Назьметдиновым, старшим лейтенантом Владимиром Ниязяном, а также гвардии младшим сержантом Валерием Букшей. Всех военнослужащих посмертно наградили орденами Мужества.

Напомним, ранее стало известно, что в зоне СВО от смертельного ранения погиб 40-летний житель Новошахтинска Михаил Диккер

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