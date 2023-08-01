Так, согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 10 августа дончан ожидает изменчивая погода с температурой воздуха от +30 до +39 градусов и отдельными днями с дождями и грозами. Ночью температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, на севере региона температура не будет подниматься выше +15 градусов. К концу декады дневной зной станет менее удушливым, и температура будет находиться в значениях от +28 до +33 градусов.