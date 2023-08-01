Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Во вторник, 1 августа, на портале правовой информации Ростовской области появилось предложение, согласно которому власти региона планируют рассмотреть возможность повышения тарифов на коммунальные услуги.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил установить новые индексы для изменения платы за услуги ЖКХ, повысив их стоимость коммунальных услуг на 6,8%. Если предложение одобрят — новые тарифы начнут действовать с 1 июля по 31 августа 2024 года.
Напомним, что обычно повышение тарифов на услуги ЖКХ происходит один раз в год 1 июля, однако в прошлом году их проиндексировали дважды, пообещав пропустить ежегодное повышение цен в 2023 году.
Портал 161.py со ссылкой на представителя Гидрометцентра Елену Назарову представил прогноз на август 2023 года. Согласно данным метеорологов, жителей Ростовской области ожидает ужасающая жара до +39 градусов и редкие дождливые дни.
Так, согласно прогнозу синоптиков, с 1 по 10 августа дончан ожидает изменчивая погода с температурой воздуха от +30 до +39 градусов и отдельными днями с дождями и грозами. Ночью температура воздуха будет колебаться от +18 до +23 градусов, на севере региона температура не будет подниматься выше +15 градусов. К концу декады дневной зной станет менее удушливым, и температура будет находиться в значениях от +28 до +33 градусов.
Вторая и третья декада августа встретят дончан редкими дождями и умеренной жарой до +33 градусов, однако в отдельные дни и в конце месяца, по предварительному долгосрочному прогнозу, воздух может прогреться до +35 градусов и более.
Одной из самых интригующих новостей дня стала видеозапись, опубликованная Telegram-каналом «Мой Батайск». На видео изображены три цыганки, которые призывали «цыганского бога» с зажженными свечами, медленно ходили по кругу, махали руками и даже крестились, бессвязно призывая отомстить кому-то за оскорбления, клевету и обиженного внука. Странный ритуал записали жители дома на установленную во дворе камеру.
Как стало известно позднее, соседи жаловались на беспокойных цыган в полицию из-за выбитых дверей и шума, а видео решили записать в качестве доказательства для своих обвинений.