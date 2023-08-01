В ОАО «РЖД» заявили о росте перевозок пассажиров по сети в июле на 2,3%

Posted 1 августа, 10:49
Published 1 августа, 10:49
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Более того, пассажирооборот в пригородном сообщении составил 93,2 млн человек (+1,6%), в дальнем следовании — 14,5 млн человек (+6,7%).
Примечательно, что в июле 2023 года пассажирооборот достиг 17 млрд пасс.-км, что на 6,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом в пригородном сообщении он вырос на 1,8% и составил 3,2 млрд пасс.-км, а в дальнем следовании на 7,2% и достиг 13,8 млрд пасс.-км.
В период с января по июль 2023 года было отправлено 678,4 млн пассажиров (+6% к тому же периоду прошлого года), в том числе в пригородном сообщении — 609,7 млн (+5,2%), в дальнем следовании — 68,7 млн (+13,7%).
Всего же с начала 2023 года пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом и составил 76 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении — 18,9 млрд пасс.-км (+6,4%), в дальнем следовании — 57,1 млрд пасс.-км (+14%).