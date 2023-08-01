rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

В России опасаются «эпидемии безотцовщины»

1 августа 2023, 10:50
Проблема «эпидемии безотцовщины» стала заметной в России, сообщили представители Госдумы, ссылаясь на исследование. Некоторые отцы сталкиваются с трудностями в проведении времени с детьми из-за занятости и физического утомления на работе.

Психолог Александр Коридзе отметил, что у многих мужчин есть недостаточное понимание, как именно проводить время с детьми, особенно если ребенок еще мал и не разговаривает. Однако он подчеркнул, что даже простые активности, такие как прогулки или игры с ребенком, могут оказать положительное влияние на его развитие и установление эмоциональной связи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Финансовые трудности также могут стать препятствием для некоторых отцов, которые считают, что для проведения времени с детьми необходимо иметь определенные финансовые ресурсы. Однако психолог подчеркнул, что сам факт внимания и участия родителя уже имеет большое значение для ребенка.

Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на отношения между отцами и детьми, является всеобщее распространение гаджетов и компьютеров. Когда родители и дети заняты телефонами или компьютерами, это мешает совместному времяпровождению и установлению близких связей.

Подпишитесь
Экономист Миронова не исключила скачок цен на яйца на Дону после подорожания курятины
Сегодня, 11:47
Стало известно о пропаже разоблачавшего блогеров-миллионников ростовчанина
Сегодня, 11:19
Пострадавшие при взрыве в Таганроге получат до 400 тыс рублей
Сегодня, 10:11
Синоптик Назарова спрогнозировала очень жаркий август в Ростовской области
Сегодня, 07:41
Ростовский «Тавр» решил экономить на курице в своей колбасе из-за высоких цен
Сегодня, 09:21
Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
Сегодня, 06:37