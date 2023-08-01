В России опасаются «эпидемии безотцовщины»

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Психолог Александр Коридзе отметил, что у многих мужчин есть недостаточное понимание, как именно проводить время с детьми, особенно если ребенок еще мал и не разговаривает. Однако он подчеркнул, что даже простые активности, такие как прогулки или игры с ребенком, могут оказать положительное влияние на его развитие и установление эмоциональной связи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Финансовые трудности также могут стать препятствием для некоторых отцов, которые считают, что для проведения времени с детьми необходимо иметь определенные финансовые ресурсы. Однако психолог подчеркнул, что сам факт внимания и участия родителя уже имеет большое значение для ребенка.
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на отношения между отцами и детьми, является всеобщее распространение гаджетов и компьютеров. Когда родители и дети заняты телефонами или компьютерами, это мешает совместному времяпровождению и установлению близких связей.