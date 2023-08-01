В России опасаются «эпидемии безотцовщины»

Психолог Александр Коридзе отметил, что у многих мужчин есть недостаточное понимание, как именно проводить время с детьми, особенно если ребенок еще мал и не разговаривает. Однако он подчеркнул, что даже простые активности, такие как прогулки или игры с ребенком, могут оказать положительное влияние на его развитие и установление эмоциональной связи, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».