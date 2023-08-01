В Ростове хирурги спасли руку женщины, отрубленную гильотиной

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:52
Во вторник, 1 августа, стало известно, что хирургам-травматологам ГБСМП Ростова удалось спасти кисть 38-летней женщины. Кондитер работала на конвейере для теста, когда сработала гильотина.
В Минздраве рассказали, что ростовчанка — кондитер с более чем десятилетним стажем. В день происшествия горожанка работала на поточной линии, женщина потянулась поправить тесто — и уже через мгновение нож гильотины внезапно опустился, отсекая ей кисть вместе с костью и мышцами.
Коллеги немедленно оказали ростовчанке первую медицинскую помощь и вызвали скорую, не позволяя кондитеру терять сознание. Пострадавшая попала в ГБСМП, где несколько часов опытные хирурги-травматологи Станислав Ткаченко, Сергей Пахалов и Агоп Хазарян сшивали ее вены, сухожилия и синтезировали раздробленные кости.
В настоящий момент женщине предстоит долгая реабилитация, однако к ней уже вернулась возможность шевелить пальцами.
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