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В Ростове хирурги спасли руку женщины, отрубленную гильотиной

1 августа 2023, 16:50
Фото: pxhere.com
В Ростове хирурги спасли руку женщины, отрубленную гильотиной
В Ростове хирурги-травмотологи спасли руку кондитера, отсеченную гильотиной конвейера для теста, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Во вторник, 1 августа, стало известно, что хирургам-травматологам ГБСМП Ростова удалось спасти кисть 38-летней женщины. Кондитер работала на конвейере для теста, когда сработала гильотина.

В Минздраве рассказали, что ростовчанка — кондитер с более чем десятилетним стажем. В день происшествия горожанка работала на поточной линии, женщина потянулась поправить тесто — и уже через мгновение нож гильотины внезапно опустился, отсекая ей кисть вместе с костью и мышцами.

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Коллеги немедленно оказали ростовчанке первую медицинскую помощь и вызвали скорую, не позволяя кондитеру терять сознание. Пострадавшая попала в ГБСМП, где несколько часов опытные хирурги-травматологи Станислав Ткаченко, Сергей Пахалов и Агоп Хазарян сшивали ее вены, сухожилия и синтезировали раздробленные кости.

В настоящий момент женщине предстоит долгая реабилитация, однако к ней уже вернулась возможность шевелить пальцами.

Ранее врачи удалили опухоль младенца, вес которой составил 1,6 килограмма.

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