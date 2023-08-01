В Ростове хирурги спасли руку женщины, отрубленную гильотиной

В Минздраве рассказали, что ростовчанка — кондитер с более чем десятилетним стажем. В день происшествия горожанка работала на поточной линии, женщина потянулась поправить тесто — и уже через мгновение нож гильотины внезапно опустился, отсекая ей кисть вместе с костью и мышцами.