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В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД России

1 августа 2023, 09:14
Фото: nduma.ru
В Ростове-на-Дону могут назначить нового начальника управления МВД России
В полиции Ростова-на-Дону и Новочеркасска ожидаются кадровые изменения, сообщают СМИ.

Источник рассказал 1Rnd, что начальник Управления МВД Ростова Сергей Шпак перейдет на должность замначальника регионального УМВД. Говорится, что он сменит на этом посту Владимира Серебрянникова, который уедет в Оренбург.

«Также повышение ждет начальник межмуниципального управления УМВД России „Новочеркасское“ Сергей Белецкий. Он претендует на пост начальника УМВД Ростова», — пишет издание.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее замглавы администрации Таганрога назначили юриста местной гордумы Екатерину Громыко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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