Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Источник рассказал 1Rnd, что начальник Управления МВД Ростова Сергей Шпак перейдет на должность замначальника регионального УМВД. Говорится, что он сменит на этом посту Владимира Серебрянникова, который уедет в Оренбург.
«Также повышение ждет начальник межмуниципального управления УМВД России „Новочеркасское“ Сергей Белецкий. Он претендует на пост начальника УМВД Ростова», — пишет издание.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее замглавы администрации Таганрога назначили юриста местной гордумы Екатерину Громыко. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.