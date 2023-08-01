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В Ростове в 2023 году планируют построить более 1,4 млн квадратных метров жилья

1 августа 2023, 16:15
Фото: 1MI
В Ростове в 2023 году планируют построить более 1,4 млн квадратных метров жилья
В Ростове до конца года планируют построить более 1,44 миллиона квадратных метров жилья, об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Алексей Логвиненко объявил, что по итогам первого полугодия 2023 года в Ростове ввели в эксплуатацию почти 450 тысяч квадратных метров жилья. Это 18 многоквартирных домов[прим. редакции — далее МКД] общей жилой площадью 316,7 тысячи квадратных метров и 628 частных домовладений площадью 132,1 тысячи квадратных метров.

Лучшие районы Ростова для проживания в частном доме
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К 1 июля в Ростове выдали уже 164 разрешения на строительство 202 МКД общей жилой площадью более 3,3 миллиона квадратных метров, в 2023 году запланировано построить более 1,44 миллиона «квадратов» жилья.

Глава администрации добавил, что за последние пять лет в Ростове построили более 6,3 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему по итогам 2022 года город занял четвертое место среди «миллионников» по вводу жилья, уступив Краснодару, Екатеринбургу и Новосибирску. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.

Ранее в Ростове назвали лучшие и худшие районы для покупки квартиры.

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