В Ростове в 2023 году планируют построить более 1,4 млн квадратных метров жилья

Глава администрации добавил, что за последние пять лет в Ростове построили более 6,3 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему по итогам 2022 года город занял четвертое место среди «миллионников» по вводу жилья, уступив Краснодару, Екатеринбургу и Новосибирску. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.