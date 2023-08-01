В Ростове в 2023 году планируют построить более 1,4 млн квадратных метров жилья

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Алексей Логвиненко объявил, что по итогам первого полугодия 2023 года в Ростове ввели в эксплуатацию почти 450 тысяч квадратных метров жилья. Это 18 многоквартирных домов[прим. редакции — далее МКД] общей жилой площадью 316,7 тысячи квадратных метров и 628 частных домовладений площадью 132,1 тысячи квадратных метров.
К 1 июля в Ростове выдали уже 164 разрешения на строительство 202 МКД общей жилой площадью более 3,3 миллиона квадратных метров, в 2023 году запланировано построить более 1,44 миллиона «квадратов» жилья.
Глава администрации добавил, что за последние пять лет в Ростове построили более 6,3 миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему по итогам 2022 года город занял четвертое место среди «миллионников» по вводу жилья, уступив Краснодару, Екатеринбургу и Новосибирску. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.
Ранее в Ростове назвали лучшие и худшие районы для покупки квартиры.