rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

В Ростовской области будут выпускать 1,1 тыс беспилотников в год

1 августа 2023, 12:58
Фото: pxhere.com
В Ростовской области будут выпускать 1,1 тыс беспилотников в год
В Ростовской области продолжается работа по развитию авиационных беспилотных систем, сообщили в правительстве региона.

Ответственным за эту сферу назначили замгубернатора Игоря Сорокина. В данный момент разрабатывают отраслевую региональную программу, которая в будущем станет частью нацпроекта.

До этого Сорокин подписал соглашение с одной из компаний, в рамках которого в регионе построят предприятие по производству беспилотников. Планируется выпускать по 1,1 тысячи устройств ежегодно.

«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотника
Узнать подробнее

До этого появилась информация, что в строительство могут вложить 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
«Кто компенсирует ущерб»: ростовчане высказались после падения беспилотникаГлава администрации Неклиновского района заявил, что раненых и погибших в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка Ростовской области нетАвтомобиль полностью сгорел в результате падения беспилотника в хуторе Дарагановка
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Батайске цыгане проклинают соседей у домофонов, а дончане ожидают рост тарифов ЖКХ
Сегодня, 14:02
Экономист Миронова не исключила скачок цен на яйца на Дону после подорожания курятины
Сегодня, 11:47
Почему задолженность ростовчан за оплату ЖКУ достигла катастрофических цифр
Сегодня, 13:38
Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов
Сегодня, 12:48
Китайские автобусы Yutong вышли на три маршрута в Ростове
Сегодня, 12:52
На одну зарплату в Ростовской области можно купить 837 литров бензина
Сегодня, 07:58