Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Ответственным за эту сферу назначили замгубернатора Игоря Сорокина. В данный момент разрабатывают отраслевую региональную программу, которая в будущем станет частью нацпроекта.
До этого Сорокин подписал соглашение с одной из компаний, в рамках которого в регионе построят предприятие по производству беспилотников. Планируется выпускать по 1,1 тысячи устройств ежегодно.
До этого появилась информация, что в строительство могут вложить 500 миллионов рублей.
Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, как стратегические объекты на Дону защищают от беспилотников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.