В Ростовской области расширили перечень регионов для помощи эвакуированным россиянам

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Власти напомнили, что с 19 февраля 2022 года в Ростовской области оказывают специальные меры поддержки эвакуированным жителям Украины, ЛДНР, Запорожья, Херсонской и Белгородской областей. Теперь список получателей помощи собираются расширить за счет россиян, в регионах проживания которых ввели средний и максимальный уровни реагирования.
Так речь идет не только о жителях Ростовской и Белгородской областей, но и Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Брянской, Воронежской и Курской областей.
Теперь, согласно утвержденному губернатором Василием Голубевым распоряжению, жители указанных ранее регионов будут получать гуманитарную помощь, а также получат возможность жить и питаться в ПВР Ростовской области.
В настоящий момент на Дону действует 31 пункт временного размещения, в которых находятся более трех тысяч эвакуированных граждан. Все они получают горячее питание, медпомощь и юридические консультации, а также помощь при трудоустройстве и зачислении детей в образовательные учреждения Ростовской области.
Ранее в ПВР Ростовской области разместили жителей Белгородской области.