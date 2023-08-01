В Ростовской области расширили перечень регионов для помощи эвакуированным россиянам

В настоящий момент на Дону действует 31 пункт временного размещения, в которых находятся более трех тысяч эвакуированных граждан. Все они получают горячее питание, медпомощь и юридические консультации, а также помощь при трудоустройстве и зачислении детей в образовательные учреждения Ростовской области.