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В Ростовской области расширили перечень регионов для помощи эвакуированным россиянам

1 августа 2023, 15:17
Фото: 1MI
В Ростовской области расширили перечень регионов для помощи эвакуированным россиянам
В Ростовской области расширили список регионов, жителям которых окажут помощь при эвакуации, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти напомнили, что с 19 февраля 2022 года в Ростовской области оказывают специальные меры поддержки эвакуированным жителям Украины, ЛДНР, Запорожья, Херсонской и Белгородской областей. Теперь список получателей помощи собираются расширить за счет россиян, в регионах проживания которых ввели средний и максимальный уровни реагирования.

Так речь идет не только о жителях Ростовской и Белгородской областей, но и Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Брянской, Воронежской и Курской областей.

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Теперь, согласно утвержденному губернатором Василием Голубевым распоряжению, жители указанных ранее регионов будут получать гуманитарную помощь, а также получат возможность жить и питаться в ПВР Ростовской области.

В настоящий момент на Дону действует 31 пункт временного размещения, в которых находятся более трех тысяч эвакуированных граждан. Все они получают горячее питание, медпомощь и юридические консультации, а также помощь при трудоустройстве и зачислении детей в образовательные учреждения Ростовской области.

Ранее в ПВР Ростовской области разместили жителей Белгородской области.

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