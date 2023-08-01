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В Таганроге в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла вечером 31 июля

1 августа 2023, 11:35
Фото: pxhere
В Таганроге в ДТП пострадал 15-летний водитель мотоцикла вечером 31 июля
В Ростовской области произошла авария с участием несовершеннолетнего байкера, сообщили в региональном УГИБДД.

Вечером в Таганроге на улице Ленина водитель «Лады Приора» при повороте направо на прилегающую территорию столкнулся с мотоциклом, который двигался по трамвайным путям. Байкером оказался 15-летний парень, который не имел права управлять транспортом.

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«В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.«В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
«В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

«В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Ранее три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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