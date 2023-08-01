Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Вечером в Таганроге на улице Ленина водитель «Лады Приора» при повороте направо на прилегающую территорию столкнулся с мотоциклом, который двигался по трамвайным путям. Байкером оказался 15-летний парень, который не имел права управлять транспортом.
«В результате столкновения несовершеннолетний водитель получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Ранее три человека пострадали в массовой аварии в Ростовской области вечером 31 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.