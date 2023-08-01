Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов

Алексей Логвиненко отметил, что благодаря увеличению объема инвестиций в 2023 году удалось сократить количество аварий на теплосетях. До конца 2024 года в модернизацию системы теплоснабжения планируется вложить еще более семи миллиардов рублей, это в пять раз больше, чем выделили в 2022 году.