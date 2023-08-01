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Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов

1 августа 2023, 12:48
Фото: donland.ru
Власти Ростова рассказали о готовности города к отопительному сезону 2023–2024 годов
В Ростове к будущему отопительному сезону готовы 64% многоквартирных домов, подробностями подготовки города к зиме поделился глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Во вторник, 1 августа, стало известно, что в Ростове к грядущим холодам подготовили уже 307 из 315 объектов образования, а также 144 из 242 объектов здравоохранения. Кроме того, рабочие провели промывку и ревизию систем отопления в трех тысячах многоквартирных домах с центральным отоплением — это 64% от общего количества домов.

Алексей Логвиненко отметил, что благодаря увеличению объема инвестиций в 2023 году удалось сократить количество аварий на теплосетях. До конца 2024 года в модернизацию системы теплоснабжения планируется вложить еще более семи миллиардов рублей, это в пять раз больше, чем выделили в 2022 году.

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Эти деньги собираются потратить на модернизацию 24 участков теплосетей протяженностью 16 километров, а также 160 километров водопроводных и канализационных сетей в 2024 году.

По словам Алексей Логвиненко, в 2023 году планируется модернизировать еще 18 участков теплосетей: на улицах Мечникова, 339-й Стрелковой дивизии и Шеболдаева работы уже подошли к завершению, остальные 15 объектов обещают закончить к началу отопительного сезона. Полностью подготовка к отопительному сезону будет закончена до 1 октября.

Напомним, ранее коммунальные службы установили новый рекорд по сроку отключения горячего водоснабжения.

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