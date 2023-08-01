Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
С 2007 по 2022 годы фигуранты занимались тем, что помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого на подставных людей было зарегистрировано 38 компаний, которые якобы занимались строительством и грузоперевозками.
«Теневые банкиры брали с клиентов процент от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнили в полиции.
Отмечается, что уже провели обыски и изъяли вещественные доказательства. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.