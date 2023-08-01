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Восемь теневых банкиров заработали 1,3 млрд рублей в Ростове-на-Дону

1 августа 2023, 14:11
Фото: Midjourney
Восемь теневых банкиров заработали 1,3 млрд рублей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали восьмерых человек, которые проводили незаконные банковские операции, сообщили в МВД РФ.

С 2007 по 2022 годы фигуранты занимались тем, что помогали компаниям обналичивать деньги и уклоняться от уплаты налогов. Для этого на подставных людей было зарегистрировано 38 компаний, которые якобы занимались строительством и грузоперевозками.

«Теневые банкиры брали с клиентов процент от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнили в полиции.

В Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах
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Отмечается, что уже провели обыски и изъяли вещественные доказательства. По фактам произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов#МВД РФ#Незаконные банковские операции#Налоговая уклонение#Грузоперевозки#Взятки#Мошенники#Преступность#Строительство
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