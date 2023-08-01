Выдача кредитов в ипотечных центрах Банка ДОМ. РФ выросла на треть

Лидером по размеру кредитования стал Московский регион. Так, в Москве было выдано кредитов на 15 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. В Подмосковье — 7,3 миллиарда рублей, на 70 процентов больше. Следующие позиции в рейтинге заняли Краснодарский край (6,8 миллиарда рублей, рост в два раза), Свердловская область (3,5 миллиарда рублей, как и в 2022 году), Самарская область (3 миллиарда рублей, рост в два раза), Тюменская область (3 миллиарда рублей, рост на 10 процентов).