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Выдача кредитов в ипотечных центрах Банка ДОМ. РФ выросла на треть

1 августа 2023, 13:21
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ сообщил о результатах работы центров ипотечного кредитования (ЦИК). С 1 января 2023 года объем выданных этими центрами займов увеличился до 126 миллиардов рублей, то есть на треть. В ЦИК было заключено примерно 55 процентов сделок банка.

Лидером по размеру кредитования стал Московский регион. Так, в Москве было выдано кредитов на 15 миллиардов рублей, что на 10 процентов больше, чем в прошлом году. В Подмосковье — 7,3 миллиарда рублей, на 70 процентов больше. Следующие позиции в рейтинге заняли Краснодарский край (6,8 миллиарда рублей, рост в два раза), Свердловская область (3,5 миллиарда рублей, как и в 2022 году), Самарская область (3 миллиарда рублей, рост в два раза), Тюменская область (3 миллиарда рублей, рост на 10 процентов).

В десятку регионов — лидеров по объему кредитования также вошли Нижегородская область (3 миллиарда рублей, рост в 1,8 раза), Красноярский край (2,6 миллиарда рублей, в 1,4 раза), Приморье (2,6 миллиарда рублей, в 1,4 раза). Замыкает топ-10 Республика Татарстан с кредитованием в объеме 2,5 миллиарда рублей и показателем роста 20 процентов.

Наибольшей популярностью среди ипотечных программ господдержки пользуются «Семейная ипотека» и «Льготная на новостройки». На эти программы приходится 34,4 процента и 29 процентов выдач кредитов с начала года. Доля «ИТ-ипотек» составила 15,8 процента, а кредитов по стандартной программе на покупку готового жилья — 10 процентов. Еще 6 процентов ипотек было выдано на приобретение жилья в новостройках.

«Благодаря работе ипотечных центров Банка ДОМ.РФ в 2023 году жилищные условия улучшили более 23 тысяч семей. Мы ожидаем дальнейшего увеличения доли „Семейной ипотеки“ на фоне улучшения ее условий. Набирает обороты и программа для ИТ-специалистов — она также постепенно совершенствуется, становится более адресной. Планируем и дальше наращивать объемы кредитования по всем каналам обслуживания», — рассказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

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