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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

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Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия

1 августа 2023, 06:37
Фото: Milei.vencel/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
В Ростовской области цыгане проводили обряд проклятия жильцов одного из домов, сообщает Telegram-канал «Мой Батайск».

Канал пишет, что причиной стал конфликт, а сам обряд провели в переулке Стадионный. Все это записали на установленную во дворе камеру.

На записи камер попали три женщины, которые в ночное время с горящими свечами ходили по кругу и размахивали руками. Все это продолжалось в течение нескольких минут.

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Пользователи в комментариях посчитали все происходящее странным.

«Они сами еле смех сдерживают. Абсолютно хаотичные движения, в которых вы пытаетесь смысл найти», — пишут жители города.

«Ну что вы смеетесь? Страшно же… Вот я не подумала, посмотрела… Теперь боюсь», — заявила горожанка.

Ранее стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам.

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