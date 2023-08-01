Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Канал пишет, что причиной стал конфликт, а сам обряд провели в переулке Стадионный. Все это записали на установленную во дворе камеру.
На записи камер попали три женщины, которые в ночное время с горящими свечами ходили по кругу и размахивали руками. Все это продолжалось в течение нескольких минут.
Пользователи в комментариях посчитали все происходящее странным.
«Они сами еле смех сдерживают. Абсолютно хаотичные движения, в которых вы пытаетесь смысл найти», — пишут жители города.
«Ну что вы смеетесь? Страшно же… Вот я не подумала, посмотрела… Теперь боюсь», — заявила горожанка.
Ранее стало известно, как в Ростовской области воровали детей для продажи цыганам.