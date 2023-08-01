«Сами по себе укусы комаров не опасны. Но иногда комары могут переносить опасные заболевания. Например, малярию. Сейчас малярии в Ростовской области нет, хотя в историческое время была. Тем не менее от укуса комаров лучше защищаться отпугивающими веществами — репеллентами», — резюмирует зоолог.