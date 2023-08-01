Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
Зоолог подчеркивает, что большие комары в Ростовской области не представляют собой особой опасности. Есть на Дону и гигантские комары — это долгоножки. Их длинна тела достигает почти пять сантиметров.
«Личинки таких комаров живут в разлагающихся листьях. Но в воздушном состоянии долгоножки вообще не питаются, то есть не кусают людей», — отмечает Алексей Тихонов.
Спикер не исключает, что на этой неделе, с наступлением жары, в Ростове может появиться больше комаров.
«Ветер, крупные капли дождей мешают комарам летать, и они прячутся. Поэтому когда наступает жара и затишье — комаров становится больше», — говорит зоолог.
Личинка комара живет в воде, там же окукливается, после чего происходит метаморфоза — формируется взрослый комар. Но пока условия неподходящие, скорость метаморфоза падает. Благоприятными условиями для скорости метаморфоз является тепло. Тогда и появляется много комаров.
«Сами по себе укусы комаров не опасны. Но иногда комары могут переносить опасные заболевания. Например, малярию. Сейчас малярии в Ростовской области нет, хотя в историческое время была. Тем не менее от укуса комаров лучше защищаться отпугивающими веществами — репеллентами», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, каких людей чаще всего кусают комары.