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Зоолог сообщил о гигантских комарах в Ростовской области, и как от них защищаться

1 августа 2023, 08:50
Фото: George Shuklin/cc by sa 1.0/wikimedia.org
Зоолог предупредил о гигантских комарах в Ростовской области, и как от них защищаться
В Ростовской области существует несколько видов комаров, которые могут укусить человека. Например, малярийный комар или ряд комаров-звонцов. Когда тепло, они выходят из куколок и их становится много, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Зоолог подчеркивает, что большие комары в Ростовской области не представляют собой особой опасности. Есть на Дону и гигантские комары — это долгоножки. Их длинна тела достигает почти пять сантиметров.

«Личинки таких комаров живут в разлагающихся листьях. Но в воздушном состоянии долгоножки вообще не питаются, то есть не кусают людей», — отмечает Алексей Тихонов.

Спикер не исключает, что на этой неделе, с наступлением жары, в Ростове может появиться больше комаров.

«Ветер, крупные капли дождей мешают комарам летать, и они прячутся. Поэтому когда наступает жара и затишье — комаров становится больше», — говорит зоолог.

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Личинка комара живет в воде, там же окукливается, после чего происходит метаморфоза — формируется взрослый комар. Но пока условия неподходящие, скорость метаморфоза падает. Благоприятными условиями для скорости метаморфоз является тепло. Тогда и появляется много комаров.

«Сами по себе укусы комаров не опасны. Но иногда комары могут переносить опасные заболевания. Например, малярию. Сейчас малярии в Ростовской области нет, хотя в историческое время была. Тем не менее от укуса комаров лучше защищаться отпугивающими веществами — репеллентами», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, каких людей чаще всего кусают комары.

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