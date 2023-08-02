Буцаев: БПЛА нашли эффективное применение в экомониторинге

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
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Ее основная цель заключается в выявлении направлений беспилотных авиационных систем (БАС) для проведения экологического мониторинга до 2035 года.
Результаты работы лабораторий отраслевого применения были презентованы 1 августа на конференции «Поколение дронов». В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Буров рассказал о результатах работы экспертов лаборатории. Он отметил, что эксперты принимали во внимание положения законопроекта, в соответствии с которым в России будет создана Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды — в конце июля текущего года проект закона был одобрен Госдумой Российской Федерации и Советом Федерации. В качестве оператора системы будет выступать Российский экологический оператор. Об этом информирует gorod55.ru.
Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды должна обеспечивать сбор и обработку данных, а также позволять проводить оценку окружающей среды и составлять прогнозы его изменения под влиянием внешних факторов. Требуемую информацию можно получить с помощью беспилотных авиационных систем.
В прошлом году Российский экологический оператор использовал беспилотники для облета 496 полигонов ТКО. Полученные в результате облетов данные дали возможность установить параметры полигонов для накопления и захоронения коммунальных отходов, в том числе объемы накопленных ТКО и остаточную вместимость. В ходе облетов было выявлено свыше 3 тысяч нарушений, которые допустили эксплуатирующие компании.
По словам генерального директора Российского экологического оператора, результаты облетов полигонов ТКО беспилотными летательными аппаратами говорят о наличии значительных социально-экономических эффектов от их применения в экологическом мониторинге.
Дмитрий Песков отметил, что использование беспилотных летательных аппаратов показало эффективность, в том числе в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках работы лаборатории также обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов: операторов беспилотников, специалистов по обработке информации, поступающей с БПЛА, разработчиков программного обеспечения.