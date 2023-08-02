Буцаев: БПЛА нашли эффективное применение в экомониторинге

Результаты работы лабораторий отраслевого применения были презентованы 1 августа на конференции «Поколение дронов». В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Буров рассказал о результатах работы экспертов лаборатории. Он отметил, что эксперты принимали во внимание положения законопроекта, в соответствии с которым в России будет создана Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды — в конце июля текущего года проект закона был одобрен Госдумой Российской Федерации и Советом Федерации. В качестве оператора системы будет выступать Российский экологический оператор. Об этом информирует gorod55.ru.