rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:44

Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Изображение материала

Буцаев: БПЛА нашли эффективное применение в экомониторинге

2 августа 2023, 16:44
Фото: piqsels.com
В Новосибирске проходит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2023», в рамках которого ППК «Российский экологический оператор» организовала работу лаборатории отраслевого применения «Экомониторинг».

Ее основная цель заключается в выявлении направлений беспилотных авиационных систем (БАС) для проведения экологического мониторинга до 2035 года.

Результаты работы лабораторий отраслевого применения были презентованы 1 августа на конференции «Поколение дронов». В работе конференции и оценке результатов принял участие специальный представитель президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Буров рассказал о результатах работы экспертов лаборатории. Он отметил, что эксперты принимали во внимание положения законопроекта, в соответствии с которым в России будет создана Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды — в конце июля текущего года проект закона был одобрен Госдумой Российской Федерации и Советом Федерации. В качестве оператора системы будет выступать Российский экологический оператор. Об этом информирует gorod55.ru.

Федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды должна обеспечивать сбор и обработку данных, а также позволять проводить оценку окружающей среды и составлять прогнозы его изменения под влиянием внешних факторов. Требуемую информацию можно получить с помощью беспилотных авиационных систем.

В прошлом году Российский экологический оператор использовал беспилотники для облета 496 полигонов ТКО. Полученные в результате облетов данные дали возможность установить параметры полигонов для накопления и захоронения коммунальных отходов, в том числе объемы накопленных ТКО и остаточную вместимость. В ходе облетов было выявлено свыше 3 тысяч нарушений, которые допустили эксплуатирующие компании.

По словам генерального директора Российского экологического оператора, результаты облетов полигонов ТКО беспилотными летательными аппаратами говорят о наличии значительных социально-экономических эффектов от их применения в экологическом мониторинге.

Дмитрий Песков отметил, что использование беспилотных летательных аппаратов показало эффективность, в том числе в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках работы лаборатории также обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов: операторов беспилотников, специалистов по обработке информации, поступающей с БПЛА, разработчиков программного обеспечения.

Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Сегодня, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Сегодня, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Сегодня, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Сегодня, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Сегодня, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Сегодня, 10:33