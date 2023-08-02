Буцаев: РЭО выступает экопартнёром форума «Экосистема»

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, организация становится экопартнером форума «Экосистема» уже во второй раз. Российский экологический оператор стал организатором раздельного сбора отходов, а также приготовил ряд активностей для участников мероприятия, которые смогут узнать новые сведения о реформе обращения с ТКО, об экономике замкнутого цикла, о технологиях переработки и многом другом. Также глава РЭО сообщил о запланированной отраслевой сессии, посвященной теме ведения зеленого бизнеса. «Многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и они стремятся стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты. Как итог — формируются новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — рассказал он. Об этом сообщает vostokmedia.com.