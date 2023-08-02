Буцаев: РЭО выступает экопартнёром форума «Экосистема»

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В ходе форума РЭО проводит мастер-классы по переработке, организует сессии, посвященные вопросам экологии, открывает тематические клубы и проводит соревнования по сдаче экоГТО.
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, организация становится экопартнером форума «Экосистема» уже во второй раз. Российский экологический оператор стал организатором раздельного сбора отходов, а также приготовил ряд активностей для участников мероприятия, которые смогут узнать новые сведения о реформе обращения с ТКО, об экономике замкнутого цикла, о технологиях переработки и многом другом. Также глава РЭО сообщил о запланированной отраслевой сессии, посвященной теме ведения зеленого бизнеса. «Многих молодых людей волнуют проблемы экологии, и они стремятся стать драйверами экологических изменений, создают свои бизнес-проекты. Как итог — формируются новая среда и стандарты как для бизнес-сообщества, так и потребителя», — рассказал он. Об этом сообщает vostokmedia.com.
В рамках форума 2 августа состоялись соревнования по экоГТО, участники которых смогли проверить свои знания на экологическую тематику. Отраслевая сессия «Зеленый бизнес в сфере экономики замкнутого цикла» состоится 4 августа. Помимо этого, во все дни форума будет открыт шатер РЭО, в котором развернулась мастерская переработки.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, организацией подготовлена большая программа в рамках тематических клубов. Он отметил, что всего было запланировано порядка 20 клубов, где будет обсуждаться широкий спектр вопросов — начиная с экологии как науки и заканчивая ESG-повесткой, технологическими разработками. «Расскажем об экономике замкнутого цикла, принципах разумного потребления, а также об экологии в сфере образования», — пообещал он.
На форум «Экосистема. Заповедный край», входящий в линейку платформы «Росмолодежь.События», в этом году поступило 5120 заявок. В первый день мероприятия его участниками стали 450 человек со всей страны. По итогам работы форума будет подготовлен обзор с анализом проблем экологического состояния Российской Федерации и сформированы предложения по улучшению ситуации.