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Движение ограничат на Привокзальной площади в Ростове с 21 августа

2 августа 2023, 13:29
Фото: 1MI
Движение ограничат на Привокзальной площади в Ростове с 21 августа
В Ростове-на-Дону будут действовать ограничения движения на площади Привокзальной, которые введут с 21 августа, сообщили в городской администрации.

Причиной является капремонт водопроводной линии, из-за чего нельзя будет проехать по площади Привокзальная в районе здания №2/1. Это вход в Пригородный железнодорожный вокзал.

Кроме того, ограничения будут действовать по проспекту Сиверса под путепроводом с западной стороны. Этот участок находится в районе пересечения с улицей Большая Садовая.

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Запреты введут на период с 21 августа по 15 декабря.

Ранее в Ростове автобусы изменили схему передвижения из-за работ на улице Московской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростов-на-Дону#Ограничения движения#Капремонт#Водопроводная линия#Пригородный железнодорожный вокзал#Проспект Сиверса#Улица Большая Садовая#Улица Московская#Автобусы#Путепровод#Ростовская область
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