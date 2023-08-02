Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Причиной является капремонт водопроводной линии, из-за чего нельзя будет проехать по площади Привокзальная в районе здания №2/1. Это вход в Пригородный железнодорожный вокзал.
Кроме того, ограничения будут действовать по проспекту Сиверса под путепроводом с западной стороны. Этот участок находится в районе пересечения с улицей Большая Садовая.
Запреты введут на период с 21 августа по 15 декабря.
Ранее в Ростове автобусы изменили схему передвижения из-за работ на улице Московской. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.