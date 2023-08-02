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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Дыни и арбузы улучшают настроение

2 августа 2023, 11:10
Сезон бахчевых начинается в России, и вскоре на прилавках появятся недорогие арбузы и дыни. Эти сочные плоды обожают многие, и неспроста. Психотерапевт Марсель Сультеев объяснил, что дыни и арбузы богаты витаминами и положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

Согласно словам Сультеева, здоровый желудок способствует повышению настроения. Витаминное обогащение организма оказывает положительное воздействие на психическое состояние, ведь с насыщением витаминами возникает желание радоваться, стремиться к целям, и повышается продуктивность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Помимо физиологических эффектов, дыни и арбузы вызывают радость на более глубоком, подсознательном уровне. Согласно эксперту, даже запах этих плодов способен вызвать улыбку на лице. В отличие от продуктов, доступных круглый год, эти бахчевые создают ощущение предвкушения и ожидания, что способствует выделению эндорфинов и дофамина, влияющих на настроение и даже сон.

Тем не менее, вокруг дынь и арбузов ходит множество мифов. Врач-эндокринолог Екатерина Баланина отметила, что популярная «арбузная диета», когда женщины надеются похудеть, ограничивая себя только этими плодами, неэффективна. Ограничения в питании могут вызвать сохранение текущего веса, а не похудение.

Доктор также предостерегла от опасности переусердствовать с этими бахчевыми. Арбузы, несмотря на свою сладость и вкус, не рекомендуются людям с нарушением углеводного обмена или избыточным весом из-за высокого содержания сахаров. Дыни, хотя и восхитительно вкусные, могут вызвать аллергические реакции и также не рекомендуются для людей с диабетом или нарушениями углеводного обмена.

Таким образом, дыни и арбузы — это не только вкусные летние угощения, но и дарители радости и позитивного настроения, но важно помнить о мере и учитывать индивидуальные особенности здоровья.

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