Дыни и арбузы улучшают настроение

Доктор также предостерегла от опасности переусердствовать с этими бахчевыми. Арбузы, несмотря на свою сладость и вкус, не рекомендуются людям с нарушением углеводного обмена или избыточным весом из-за высокого содержания сахаров. Дыни, хотя и восхитительно вкусные, могут вызвать аллергические реакции и также не рекомендуются для людей с диабетом или нарушениями углеводного обмена.