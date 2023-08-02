Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Напомним, что Светлицкого осудили за кражу денег во время реализации проекта по строительству очистных сооружений. Сам он вину не признал и назвал происходящее с ним попыткой рейдерского захвата активов.
Что касается банкротства, то иск передал сам Светлицкий из-за долга на сумму 6,8 миллиарда рублей. Хотя кредиторы просили отложить рассмотрение этого дела.
Несмотря на эти ходатайства, суд сейчас признал заявителя банкротом.
«Удовлетворить ходатайство должника о введении в отношении последнего процедуры банкротства — реализации имущества гражданина», — говорится в решении суда.
С подробным материалом об уголовном деле можно ознакомиться по ссылке.