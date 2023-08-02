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Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд

2 августа 2023, 14:54
Фото: vodokanalrnd.ru
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Бывшего владельца Росстовводоканала Станислава Светлицкого признали несостоятельным из-за крупного долга, говорится в документах арбитражного суда.

Напомним, что Светлицкого осудили за кражу денег во время реализации проекта по строительству очистных сооружений. Сам он вину не признал и назвал происходящее с ним попыткой рейдерского захвата активов.

Что касается банкротства, то иск передал сам Светлицкий из-за долга на сумму 6,8 миллиарда рублей. Хотя кредиторы просили отложить рассмотрение этого дела.

Экс-владелец «Ростовводоканала» Светлицкий подал на банкротство из-за долга в 6 млрд
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Несмотря на эти ходатайства, суд сейчас признал заявителя банкротом.

«Удовлетворить ходатайство должника о введении в отношении последнего процедуры банкротства — реализации имущества гражданина», — говорится в решении суда.

С подробным материалом об уголовном деле можно ознакомиться по ссылке.

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