Эзотерик Панина дала объяснение участившемся поджогам военкоматов в России

За последнее время случаи поджогов военных комиссариатов в России стали все чаще встречаться. О таких происшествиях сообщается в СМИ, ссылаясь на ФСБ. Многие из задержанных заявляют, что они были подвергнуты телефонным мошенничествам именно перед этими преступлениями.