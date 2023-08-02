Эзотерик Панина дала объяснение участившемся поджогам военкоматов в России

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Причем по различным данным, звонки приходят из-за границы. Учитывая сходство происшествий, эксперт по эзотерике Аделина Панина выдвинула предположение о возможном массовом телефонном гипнозе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня.
Она уточнила, что нейролингвистическое программирование (НЛП) — это научный подход, который использует определенные методики для воздействия на человека. С помощью этих техник можно заставить неподготовленного человека сделать действия во благо или спасение.
«Людям рассказывали, почему им это будет полезно, они сопереживали их проблемам и страданиям. Внушали, что поджог военкомата будет приводить только к благу для всех», — пояснила эксперт.
Также она добавила, что преступники использовали манипуляционные методы на самых податливых людей.