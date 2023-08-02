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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Эзотерик Панина дала объяснение участившемся поджогам военкоматов в России

2 августа 2023, 14:29
За последнее время случаи поджогов военных комиссариатов в России стали все чаще встречаться. О таких происшествиях сообщается в СМИ, ссылаясь на ФСБ. Многие из задержанных заявляют, что они были подвергнуты телефонным мошенничествам именно перед этими преступлениями.

Причем по различным данным, звонки приходят из-за границы. Учитывая сходство происшествий, эксперт по эзотерике Аделина Панина выдвинула предположение о возможном массовом телефонном гипнозе, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня.

Она уточнила, что нейролингвистическое программирование (НЛП) — это научный подход, который использует определенные методики для воздействия на человека. С помощью этих техник можно заставить неподготовленного человека сделать действия во благо или спасение.

«Людям рассказывали, почему им это будет полезно, они сопереживали их проблемам и страданиям. Внушали, что поджог военкомата будет приводить только к благу для всех», — пояснила эксперт.

Также она добавила, что преступники использовали манипуляционные методы на самых податливых людей.

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