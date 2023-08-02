rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Изображение материала

Губернатор Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области

2 августа 2023, 12:35
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области
В Ростовской области губернатор Василий Голубев поручил разработать концепцию развития систем водоснабжения региона, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 1 августа, власти региона встретились на экспертной площадке в Шахтах, чтобы обсудить вопросы повышения качества питьевой воды в Ростовской области.

В настоящий момент для улучшения ситуации удалось завершить работы по реконструкции насосной станции «Ново-Азовские резервуары», а также заменить участки магистрального водовода «3ШДВ — 4ШДВ». Власти утверждают, что в будущем модернизация станции и капремонт водовода позволят обеспечить бесперебойную подачу воды более чем 40 тысячам шахтинцам, а также жителям рабочих поселков Талового и Аютинского.

Власти уточнили, что до 2025 года в Ростовской области на модернизацию объектов ЖКХ выделят 16,3 миллиарда рублей, что позволит построить и провести реконструкцию более 400 километров водопровода, водозабора, а также двух насосных станций.

Тысячи жителей Зернограда еще на три дня останутся без водоснабжения в жару
Узнать подробнее
В настоящий момент для улучшения ситуации удалось завершить работы по реконструкции насосной станции «Ново-Азовские резервуары»В настоящий момент для улучшения ситуации удалось завершить работы по реконструкции насосной станции «Ново-Азовские резервуары»
В настоящий момент для улучшения ситуации удалось завершить работы по реконструкции насосной станции «Ново-Азовские резервуары»
Фото: donland.ru

Также представители различных ведомств предложили провести поиск новых источников воды, обратиться к федеральному бюджету за средствами на модернизацию комплекса водного хозяйства, а также смягчить тарифную нагрузку на потребителей, среди предложений прозвучали еще несколько инициатив, направленных на повышение качества водоснабжения населения.

Василий Голубев поручил объединить все предложения в единую концепцию и включить в документ мероприятия по оздоровлению областных водоемов и увеличению числа техников и инженеров, специализирующихся на работе на водных объектах. Средства на реализацию этих мер собираются включить в проект бюджета до 2026 года.

Ранее власти Ростова рассказали, когда жителям СЖМ восстановят горячее водоснабжение.

Читайте также:
В Ростове решили проблему с водоснабжением СНТ «Урожай»Около 3,5 млрд рублей вложат в модернизацию системы водоснабжения НовочеркасскаВласти Ростова не смогли сказать, когда восстановят горячее водоснабжение горожанам
#Надежда Пустяк#Происшествие#Водоснабжение#Водоснабжение в Ростовской области#Модернизация коммунальной инфраструктуры Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Азов#Новочеркасск#Шахты#Батайск#Аксай#Новошахтинск#Гуково
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Сегодня, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Сегодня, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Сегодня, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Сегодня, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Сегодня, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Сегодня, 10:33