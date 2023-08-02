Губернатор Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области

Василий Голубев поручил объединить все предложения в единую концепцию и включить в документ мероприятия по оздоровлению областных водоемов и увеличению числа техников и инженеров, специализирующихся на работе на водных объектах. Средства на реализацию этих мер собираются включить в проект бюджета до 2026 года.