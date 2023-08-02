Губернатор Голубев поручил разработать концепцию водоснабжения Ростовской области

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Во вторник, 1 августа, власти региона встретились на экспертной площадке в Шахтах, чтобы обсудить вопросы повышения качества питьевой воды в Ростовской области.
В настоящий момент для улучшения ситуации удалось завершить работы по реконструкции насосной станции «Ново-Азовские резервуары», а также заменить участки магистрального водовода «3ШДВ — 4ШДВ». Власти утверждают, что в будущем модернизация станции и капремонт водовода позволят обеспечить бесперебойную подачу воды более чем 40 тысячам шахтинцам, а также жителям рабочих поселков Талового и Аютинского.
Власти уточнили, что до 2025 года в Ростовской области на модернизацию объектов ЖКХ выделят 16,3 миллиарда рублей, что позволит построить и провести реконструкцию более 400 километров водопровода, водозабора, а также двух насосных станций.
Также представители различных ведомств предложили провести поиск новых источников воды, обратиться к федеральному бюджету за средствами на модернизацию комплекса водного хозяйства, а также смягчить тарифную нагрузку на потребителей, среди предложений прозвучали еще несколько инициатив, направленных на повышение качества водоснабжения населения.
Василий Голубев поручил объединить все предложения в единую концепцию и включить в документ мероприятия по оздоровлению областных водоемов и увеличению числа техников и инженеров, специализирующихся на работе на водных объектах. Средства на реализацию этих мер собираются включить в проект бюджета до 2026 года.
Ранее власти Ростова рассказали, когда жителям СЖМ восстановят горячее водоснабжение.