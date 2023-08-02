Губернатор Голубев потребовал решить проблемы с общественным транспортом в Ростове

«№18 автобусов очень мало, ждать приходится от 30 минут! Раньше ходили 10 минут интервал!», «Мы прождали №26 автобус в сторону Левенцовки 40 минут! И так и не дождались», «Ну вот еду я сейчас в №82 маршруте. У водителя два вентилятора, кондиционером и не пахнет», — жалуются ростовчане.