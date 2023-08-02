Губернатор Голубев потребовал решить проблемы с общественным транспортом в Ростове

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Последние несколько дней губернатору Василию Голубеву приходили бесчисленные жалобы на ростовчан, недовольных работой общественного транспорта. По словам местных жителей, интервалы между автобусами на некоторых маршрутах значительно увеличились, водители перестали включать кондиционеры в салонах по утрам, а самих транспортных средств на маршрутах стало значительно меньше.
«№18 автобусов очень мало, ждать приходится от 30 минут! Раньше ходили 10 минут интервал!», «Мы прождали №26 автобус в сторону Левенцовки 40 минут! И так и не дождались», «Ну вот еду я сейчас в №82 маршруте. У водителя два вентилятора, кондиционером и не пахнет», — жалуются ростовчане.
В ответ на это губернатор Василий Голубев объявил, что поручил главе администрации Ростова Алексею Логвиненко усилить контроль за общественным транспортом и немедленно принять меры для улучшения ситуации.
«В первой половине августа обязательно обсудим проблемы в работе общественного транспорта в Ростове отдельно», — пообещал губернатор.
Ранее в Ростове на маршруты вышли зарубежные автобусы.