rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Изображение материала

Из кандидатов в депутаты донского Заксобрания исключили 33 члена партии «Родина»

2 августа 2023, 15:56
Фото: 1MI
Из кандидатов в депутаты донского Заксобрания исключили 33 члена партии «Родина»
В Ростовской области 33 участника партии «Родина» утратили статус кандидатов в Заксобрание, об этом сообщила пресс-служба донского избиркома.

В вторник, 1 августа, стало известно, что более 30 кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Родина» утратили свой статус. Это произошло по причине того, что члены партии не успели подать необходимые документы в срок и не прошли регистрацию для областного списка кандидатов, а также не представили подписи в свою поддержку.

Депутат заявил об укреплении систем ПВО в Ростовской области после атаки ВСУ
Узнать подробнее

Ранее депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал об обстановке в зоне спецоперации, и почему на передовой все чаще замечают наемников из стран НАТО.

Читайте также:
«Месть шулеров»: депутат Водолацкий назвал причину атаки ВСУ Ростовской областиДепутат Евгений Хижняк заявил, что находился недалеко от взрыва в ТаганрогеДепутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал о событиях СВО в июле 2023
#Надежда Пустяк#Происшествие#Заксобрание Ростовской области#Депутаты#Ростовские депутаты#18+#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Сегодня, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Сегодня, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Сегодня, 14:54
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Сегодня, 14:03
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Сегодня, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Сегодня, 10:33