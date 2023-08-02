В вторник, 1 августа, стало известно, что более 30 кандидатов в депутаты Заксобрания от партии «Родина» утратили свой статус. Это произошло по причине того, что члены партии не успели подать необходимые документы в срок и не прошли регистрацию для областного списка кандидатов, а также не представили подписи в свою поддержку.