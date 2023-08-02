Также внесены изменения в отношении тех, кто переехал на новое место жительства, но не уведомил об этом в военкомате. В таком случае они могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если призывник не сообщил о изменении учетных данных, таких как место работы или семейное положение, то на него может быть наложен штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.