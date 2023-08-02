Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
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Updated Сегодня, 06:28
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконное производство и оборот табака и табачной продукции без соответствующей лицензии. Речь идет о тех, кто занимается производством, поставкой, закупкой или хранением этой продукции без необходимых документов.
Если преступление было совершено в крупном размере, т. е. на сумму от 100 тысяч рублей, виновнику грозит штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, принудительные работы продолжительностью до трех лет или лишение свободы на тот же период.
В случае особо крупного размера, т. е. на сумму от 1 миллиона рублей, наказание будет более строгим. В таких случаях предусмотрен штраф в размере от 3 миллионов до 4 миллионов рублей, принудительные работы продолжительностью до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Кроме того, можно лишиться права занимать определенные должности на период до пяти лет.
Глава государства Владимир Путин подписал закон, касающийся изменения уголовного наказания за групповое пересечение границы России. Согласно нововведению, предусмотрено уменьшение максимального срока лишения свободы с шести до пяти лет за преступление.
Начиная с 1 октября 2023 года, россияне столкнутся с новыми штрафами за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. В соответствии с новым законом, молодым людям, которые не явились по призыву без уважительной причины, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Также внесены изменения в отношении тех, кто переехал на новое место жительства, но не уведомил об этом в военкомате. В таком случае они могут быть оштрафованы на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Если призывник не сообщил о изменении учетных данных, таких как место работы или семейное положение, то на него может быть наложен штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
Согласно новому закону, российские граждане, уехавшие за рубеж и работающие на компании, зарегистрированные в России, теперь будут обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (или 15% при получении высокого дохода), независимо от своего налогового резидентства.
Для доходов работников, которые являются штатными сотрудниками российских компаний, эти новые налоговые ставки начнут действовать с 2024 года, а для фрилансеров — с 2025 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование иностранных электронных почтовых адресов при регистрации на отечественных веб-сайтах.
Согласно новому закону, с 1 декабря 2023 года пользователи смогут зарегистрироваться на отечественных сайтах с помощью следующих способов: номера телефона, портала государственных услуг, единой биометрической системы, российских электронных почтовых адресов и идентификаторов на российских ресурсах.
Путин подписал еще один закон, расширяющий возможность задержания подозреваемых в тяжких или особо тяжких преступлениях на срок до 30 суток в условиях военного положения. Ранее максимальный срок составлял двое суток.
В соответствии с новым законом, если в течение 30 дней не будет вынесено судебное решение о применении меры пресечения в отношении подозреваемого, то он должен быть освобожден из-под стражи.
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