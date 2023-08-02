На трассе «Азов — Ростов» 2 августа на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Telegram-канал «Азов События» опубликовал видео очевидца, который сообщил о возгорании микроавтобуса частного перевозчика на автодороге из Азова в Ростов-на-Дону.
По словам подписчика, который был пассажиром маршрутки, транспортное средство вышло из строя прямо на ходу, после чего салон начал окутывать дым. Водитель немедленно остановился и приказал всем срочно выйти из машины.
«Всё вокруг машины было в масле, дым заполонил все пространство в маршрутке и округе», — рассказал участник событий, добавив, что транспортное средство потушили силами неравнодушных автомобилистов — те предоставили для ликвидации возможного возгорания свои огнетушители.
Обращаем внимание, что информация об инциденте пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные будут уточняться.
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