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На трассе «Азов — Ростов» 2 августа на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами

2 августа 2023, 17:58
Фото: pxhere.com
На трассе «Азов — Ростов» 2 августа на ходу загорелся микроавтобус с пассажирами
В Ростовской области вечером 2 августа на пути из Азова в Ростов задымилась маршрутка частного перевозчика, об этом рассказал местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Азов События» опубликовал видео очевидца, который сообщил о возгорании микроавтобуса частного перевозчика на автодороге из Азова в Ростов-на-Дону.

По словам подписчика, который был пассажиром маршрутки, транспортное средство вышло из строя прямо на ходу, после чего салон начал окутывать дым. Водитель немедленно остановился и приказал всем срочно выйти из машины.

Видео: Telegram-канал «Азов События»

«Всё вокруг машины было в масле, дым заполонил все пространство в маршрутке и округе», — рассказал участник событий, добавив, что транспортное средство потушили силами неравнодушных автомобилистов — те предоставили для ликвидации возможного возгорания свои огнетушители.

Обращаем внимание, что информация об инциденте пока не получила подтверждения в официальных источниках, данные будут уточняться.

Ранее в Ростове в такси заживо сгорел пассажир.

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