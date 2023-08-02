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Новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин»

2 августа 2023, 16:39
Фото: Telegram-канал Андрей Фатеев
Новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин»
В Таганроге к новому причалу пришвартовался круизный теплоход «Сергей Кучкин», об этом объявил глава городской администрации Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

В среду, 2 августа, стало известно, что в порт Таганрога прибыл еще один туристический теплоход «Сергей Кучкин» Это четырехпалубное круизное судно пришвартовали к новому причалу морского вокзала.

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Месяц назад плавучий причал Таганрога принял свое первое судно, рассчитанное на перевозку двухсот пассажиров. Следующее судно, по словам местных органов власти, ожидается в сентябре.

Напомним, ранее порты Ростова и Таганрога включили в международный маршрут круизного теплохода «Петр Великий».

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