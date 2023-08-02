Новый причал Таганрога 2 августа принял круизный теплоход «Сергей Кучкин»

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
В среду, 2 августа, стало известно, что в порт Таганрога прибыл еще один туристический теплоход «Сергей Кучкин» Это четырехпалубное круизное судно пришвартовали к новому причалу морского вокзала.
Месяц назад плавучий причал Таганрога принял свое первое судно, рассчитанное на перевозку двухсот пассажиров. Следующее судно, по словам местных органов власти, ожидается в сентябре.
Напомним, ранее порты Ростова и Таганрога включили в международный маршрут круизного теплохода «Петр Великий».