Объем просроченной ипотеки в донских новостройках с начала 2023 года вырос на 14%

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Эксперты провели исследование рынка строящегося жилья в первом полугодии 2023 года, что позволило им выяснить, что объем проблемных кредитов на покупку жилья в новостройках вырос на 7%. Общий долг превысил отметку в пять миллиардов рублей.
Абсолютными лидерами по приросту просрочек по ипотеке стали Республики Калмыкия и Карелия, а также Псковская область, прирост составил от 133 до 233%.
Кроме того, выросла задолженность по ипотеке и в Ростовской области. Если в начале года сумма долга составляла 137 миллионов, то к 1 июля она выросла до 156 миллионов рублей, прирост составил 14%.
Аналогичный показатель продемонстрировал и соседний Краснодарский край, где общая сумма просроченных платежей выросла с 485 до 555 миллионов рублей.
Ранее риэлторы рассказали, какая ситуация возникла на рынке жилья в Ростове-на-Дону.