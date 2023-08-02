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Объем просроченной ипотеки в донских новостройках с начала 2023 года вырос на 14%

2 августа 2023, 13:33
Фото: donland.ru
Объем просроченной ипотеки в донских новостройкахи с начала 2023 года вырос на 14%
В Ростовской области объем просроченной ипотеки на рынке строящегося жилья вырос на 14% с начала 2023 года, об этом сообщили аналитики портала «Долговой консультант».

Эксперты провели исследование рынка строящегося жилья в первом полугодии 2023 года, что позволило им выяснить, что объем проблемных кредитов на покупку жилья в новостройках вырос на 7%. Общий долг превысил отметку в пять миллиардов рублей.

Абсолютными лидерами по приросту просрочек по ипотеке стали Республики Калмыкия и Карелия, а также Псковская область, прирост составил от 133 до 233%.

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Кроме того, выросла задолженность по ипотеке и в Ростовской области. Если в начале года сумма долга составляла 137 миллионов, то к 1 июля она выросла до 156 миллионов рублей, прирост составил 14%.

Аналогичный показатель продемонстрировал и соседний Краснодарский край, где общая сумма просроченных платежей выросла с 485 до 555 миллионов рублей.

Ранее риэлторы рассказали, какая ситуация возникла на рынке жилья в Ростове-на-Дону.

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