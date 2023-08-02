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Один человек погиб и четверо ранены в аварии в Ростовской области

2 августа 2023, 04:42
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись две иномарки, из-за чего один человек погиб и еще четверо пострадали, сообщили в региональном УГИБДД.

Это произошло на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», когда водитель автомобиля Volkswagen Polo пошел на обгон и столкнулся с Kia Sportage, который двигался во встречном направлении.

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В результате аварии пассажир Volkswagen погиб на месте происшествия. Также из этой машины пострадали водитель и другой пассажир. Кроме того, ранения получили водитель второй иномарки и 11-летняя девочка, их доставили в больницу с различными травмами.

Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего. Возраст погибшего пока установить не удалось.

Ране в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.

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