Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Это произошло на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», когда водитель автомобиля Volkswagen Polo пошел на обгон и столкнулся с Kia Sportage, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии пассажир Volkswagen погиб на месте происшествия. Также из этой машины пострадали водитель и другой пассажир. Кроме того, ранения получили водитель второй иномарки и 11-летняя девочка, их доставили в больницу с различными травмами.
Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего. Возраст погибшего пока установить не удалось.
Ране в центре Ростова под колеса иномарки попал 23-летний мужчина.