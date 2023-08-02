Около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе

Posted 2 августа 2023, 05:02
Published 2 августа 2023, 05:02
Modified 2 августа 2023, 05:07
Updated 2 августа 2023, 05:07
Опрос провели с 4 по 7 июля среди 1,2 тысячи человек. Около 11% из них рассказали, что сталкивались с подобным явлением при устройстве на работу. Как правило, это неприличные высказывания или оскорбления, а также нежелательные прикосновения.
«Чаще всего во время собеседований с этим сталкивались юристы, работники торговли, административный персонал и представители сфер транспорта», — сказано в сообщении.
Около 15% респондентов заявили, что их это коснулось уже во время работы. Чаще всего это юристы, маркетологи, административный персонал.
Ранее ростовчане заявили, что мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей.