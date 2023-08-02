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Posted 2 августа 2023, 05:02

Published 2 августа 2023, 05:02

Modified 2 августа 2023, 05:07

Updated 2 августа 2023, 05:07

Около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе

Около 13% жителей Ростовской области заявили о сексуальных домогательствах на работе

2 августа 2023, 05:02
Фото: Midjourney.
В Ростовской области около 13% жителей в ходе проведенного опроса заявили, что сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, сообщает HH.ru.

Опрос провели с 4 по 7 июля среди 1,2 тысячи человек. Около 11% из них рассказали, что сталкивались с подобным явлением при устройстве на работу. Как правило, это неприличные высказывания или оскорбления, а также нежелательные прикосновения.

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«Чаще всего во время собеседований с этим сталкивались юристы, работники торговли, административный персонал и представители сфер транспорта», — сказано в сообщении.

Около 15% респондентов заявили, что их это коснулось уже во время работы. Чаще всего это юристы, маркетологи, административный персонал.

Ранее ростовчане заявили, что мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей.

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