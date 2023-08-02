Победителями грантового конкурса «Движения первых» стали девять донских проектов

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:03
Наибольшее их количество было отмечено в таких направлениях, как: «Образование и знания», «Культура и искусство», «Патриотизм и историческая память», «Труд, профессия и свое дело».
Как отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, победителями стали девять донских проектов на общую сумму 38,6 млн рублей.
— Это первое место в Южном федеральном округе по привлечению грантовых средств. А региональное отделение движения будет сопровождать победителей и помогать им в реализации проектов, — пояснил Игорь Гуськов.
Гранты, доставшиеся дончанам в рамках конкурса «Движения первых», будут направлены на проведение проектных активностей с целью воспитания, развития и самореализации, а также организации досуга детей и молодежи.
Например проект «Социальный театр — в действии!» организации по продвижению молодежных гуманитарных инициатив «Поколение Лекс», сосредоточится на творческой реализации подростков, которые находятся в сложной жизненной ситуации. На этот проект выделено 10,5 млн рублей, и это самая крупная грантовая сумма среди донских проектов-победителей.
Проект ДГТУ «Наставник +» сосредоточится на бесшовном взаимодействии субъектов по вопросам социализации детей и молодежи (советников директора по воспитанию, сотрудников и студентов вузов). Он представляет собой трехступенчатую модель профориентации школьников Ростовской области и Луганской Народной Республики. Как пояснили разработчики — главная цель, научить школьников определять образовательно-профессиональные траектории и выстраивать оптимальную маршрутизацию «школа — вуз — работа».
Еще один проект-победитель донского края, направлен на развитие инклюзивного спорта для детей с инвалидностью, ОВЗ, а также для тех ребят, кто пережил тяжелые заболевания и находится в процессе реабилитации. Проект называется «МЫ ЗА! спорт: ДЕТИ», а его разработчиком стало Ростовское региональное отделение физкультурно-спортивного общества «Спартак».
В число победителей также вошли: фестиваль школьных президентов «Формула будущего», межмуниципальная форсайт-школа по развитию у молодежи мягких навыков и изучению масс-медиа «#ПервыеРасскажут» дома детского творчества г. Шахты, казачий военно-патриотический клуб «Ермак» школы №72 имени В. Е. Стаценко (Октябрьский район), «Бизнес СПОсобности» от Центра содействия молодежному предпринимательству.
В волонтерском направлении победителями стали проекты студенческого клуба ДГТУ «Первые среди лидеров социальных изменений», а также проект АНО «Доступная наука», связанный с деятельностью детей и молодежи в сфере безопасности дорожного движения.