Победителями грантового конкурса «Движения первых» стали девять донских проектов

Еще один проект-победитель донского края, направлен на развитие инклюзивного спорта для детей с инвалидностью, ОВЗ, а также для тех ребят, кто пережил тяжелые заболевания и находится в процессе реабилитации. Проект называется «МЫ ЗА! спорт: ДЕТИ», а его разработчиком стало Ростовское региональное отделение физкультурно-спортивного общества «Спартак».