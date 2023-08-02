Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Все они купили абонементы на комплекс занятий, куда входила и аквааэробика. Канал пишет, что в прошлом году сменилось руководство, а вместе с этим привычное расписание.
«Пропали занятия по аквааэробике, хотя некоторые оплатили ее на год вперед. В результате 28 спортсменок пожаловались на этой в Роспотребнадзор», — уточнил канал.
Также ростовчанки через суд хотят вернуть занятия. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
«Пора навести порядок в этой области, налоговой проверить эти фитнес центры», — написали пользователи в комментариях.
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