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Почти 30 клиенток намерены засудить фитнесс-клуб в Ростове-на-Дону

2 августа 2023, 06:26
Фото: pxhere.com
Почти 30 спортсменок намерены засудить фитнесс-клуб в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 28 клиенток фитнес-центра XFIT хотят его засудить из-за отмены занятий, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Все они купили абонементы на комплекс занятий, куда входила и аквааэробика. Канал пишет, что в прошлом году сменилось руководство, а вместе с этим привычное расписание.

«Пропали занятия по аквааэробике, хотя некоторые оплатили ее на год вперед. В результате 28 спортсменок пожаловались на этой в Роспотребнадзор», — уточнил канал.

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Также ростовчанки через суд хотят вернуть занятия. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

«Пора навести порядок в этой области, налоговой проверить эти фитнес центры», — написали пользователи в комментариях.

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