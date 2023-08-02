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Почти 40 свидетелей могут допросить по делу экс-главы донского Минздрава Быковской

2 августа 2023, 12:22
Фото: Правительство Ростовской области
Почти 40 свидетелей могут допросить по делу экс-главы донского Минздрава Быковской
По уголовному делу бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской планируется допросить около 40 свидетелей, сообщают СМИ.

В середине июня судебный процесс был приостановлен, так как еще один фигурант Станислав Беседовский (бывший зам Быковской) представил документы о тяжелом заболевании. Рассмотрение дела временно прервали до тех пор, пока подсудимый не прошел курс лечения.

С начала августа судебное следствие перешло к новому этапу, где сторона защиты начала представлять свои доказательства. Адвокаты Быковской и Беседовского намерены сначала представить письменные доказательства, которые подтверждают «позицию защиты».

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«Допросить сторона защиты планирует почти 40 человек. Для этого суд попросят разослать повестки», — пишет Bloknot-Rostov.

Отмечается, что свидетеля, не явившегося по повестке, могут доставить в суд даже приводом.

Напомним, что фигурантам вменяют превышение полномочий. Их обвинили в создании особых условий для компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» на торгах по оказанию услуг по обращению с медотходами.

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