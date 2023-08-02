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Published Сегодня, 17:05

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Производство продуктов питания в Ростовской области с начала 2023 года выросло на 6%

2 августа 2023, 17:05
Фото: Midjourney
Производство продуктов питания в Ростовской области с начала 2023 года выросло на 6%
Компании Ростовской области увеличили производство продуктов питания на 6% с начала текущего года, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

Согласно данным властей, в Ростовской области компании продолжают увеличивать объемы производства продукции пищевой промышленности, только за первое полугодие 2023 года прирост составил 6%. Донским компаниям удалось отгрузить продукты питания на сумму 143 миллиарда рублей. По словам замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, по отдельным видам товаров объемы производства возросли от 10 до 100%.

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Минсельхозпрод Ростовской области уточняет, что в два раза увеличились объемы производства сметаны, на 42% — творога, на 35,5% — минеральной воды, кроме того, возросли объемы производства молочной продукции, консервов, овощных консервов, хлеба, колбас и комбикормов.

Ранее стало известно, что цены на курицу в Ростовской области побили исторический рекорд.

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