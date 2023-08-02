Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
С 18:00 1 августа был объявлен режим ЧС, который будет действовать до тех пор, пока опасная ситуация в многоэтажном жилом доме не будет устранена.
Для обеспечения безопасности жителей Ленинского района власти организуют оперативный штаб, который будет контролировать происходящее и проводить работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Также жильцам дома расскажут о рисках проживания в данном здании, предложат переехать в помещения маневренного жилищного фонда.
Напомним, что 22 июля произошло обрушение части стены старинного дома на улице Шаумяна, 96. Здание построили в 1907 году и оно является памятником архитектуры. В 2020 году его признали аварийным.
Ранее потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля.