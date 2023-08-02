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Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону с 1 августа из-за опасного дома

2 августа 2023, 11:19
Фото: Яндекс.Карты
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону с 1 августа из-за опасного дома
В Ростове-на-Дону в доме на улице Шаумяна, 96 ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в городской администрации.

С 18:00 1 августа был объявлен режим ЧС, который будет действовать до тех пор, пока опасная ситуация в многоэтажном жилом доме не будет устранена.

Для обеспечения безопасности жителей Ленинского района власти организуют оперативный штаб, который будет контролировать происходящее и проводить работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Также жильцам дома расскажут о рисках проживания в данном здании, предложат переехать в помещения маневренного жилищного фонда.

Напомним, что 22 июля произошло обрушение части стены старинного дома на улице Шаумяна, 96. Здание построили в 1907 году и оно является памятником архитектуры. В 2020 году его признали аварийным.

Ранее потолок рухнул в новом зале спортивной гимнастики в Шахтах днем 29 июля.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Чрезвычайная ситуация#Дом на улице Шаумяна 96#Ленинский район#Оперативный штаб#Ликвидация чрезвычайной ситуации#Риски проживания#Маневренный жилищный фонд#Обрушение стены#Памятник архитектуры#Аварийное здание
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