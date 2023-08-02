Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Напомним, что 28 клиенток спортклуба XFIT в Ростове обратились с жалобой в Роспортебнадзор. Целью их недовольства стала отмена в клубе занятий по аквааэробике. СМИ сообщали, что ростовчанки через суд намерены вернуть занятия.
Посетительница спортклуба Ирина [имя изменено по ее просьбе] рассказывает, что несколько лет занималась в XFIT на Коммунистическом. Ее все устраивало. Но с приходом нового руководителя ситуация кардинально изменилась.
«В душевых невозможно отрегулировать воду. Сколько я не пыталась попасть в хамам — он не работал. В нем только свет горел и не более. Когда я спрашивала об этом, меня убеждали, что он работает. Однажды предложили подождать, пока он начнет работать. Но сколько я не ждала — не дождалась», — рассказывает клиентка фитнесс-клуба.
Еще одной проблемой, по ее словам, стала отмена занятий по аквааэробике.
«Раньше предполагалось, что групповые занятия входят в стоимость абонемента. А когда пришел новый руководитель, он заявил, что аквааэробика станет платной. То есть теперь за нее надо оплачивать дополнительно, сверху стоимости абонемента», — уточняет ростовчанка.
Собеседница добавляет, что на аквааэробику, в основном, ходили пожилые люди. Оплачивать тренировки дополнительно, сверх купленного абонемента, они не захотели.
Еще одной графой дополнительных трат для клиентов клуба стала покупка электронного ключа.
«Дело в том, что теперь без электронного ключа не войдешь в зал. Там же установили турникеты. Когда я пришла в клуб с меня потребовали заплатить за одноразовый электронный ключ 100 рублей, — уточняет Ирина. — Я не стала выяснять, покупается этот ключ единоразово, или его надо приобретать каждую тренировку. Выяснять, жаловаться мне некогда — я прихожу в клуб на занятия рано утром, перед работой. А администрация клуба появляется ближе к десяти утра. Поэтому когда абонемент закончился, я приняла решение — больше сюда ни ногой».
Для разъяснения ситуации корреспондент RostovGazeta обратился в XFIT. На звонок ответил менеджер по продажам.
«В этом вопросе я не компетентна. Могу Ваш номер телефона передать сервис-менеджеру, она с вами свяжется», — сообщили в отделе продаж.
Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему ростовчане собрались писать коллективную жалобу на разруху в спортклубе XFIT после ремонта.