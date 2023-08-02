«Дело в том, что теперь без электронного ключа не войдешь в зал. Там же установили турникеты. Когда я пришла в клуб с меня потребовали заплатить за одноразовый электронный ключ 100 рублей, — уточняет Ирина. — Я не стала выяснять, покупается этот ключ единоразово, или его надо приобретать каждую тренировку. Выяснять, жаловаться мне некогда — я прихожу в клуб на занятия рано утром, перед работой. А администрация клуба появляется ближе к десяти утра. Поэтому когда абонемент закончился, я приняла решение — больше сюда ни ногой».