Пока предполагается, что размер административного штрафа за превышение скорости на 5-10 километров в час будет достигать 800 рублей. При превышении скорости на 10-15 километров в час — до трех тысяч рублей. Максимальный размер штрафа предусмотрен за превышение скорости более чем на 20 километров в час. В этом случае размер штрафа составит пять тысяч рублей.