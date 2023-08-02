rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате

2 августа 2023, 14:03
Фото: 1MI
Ростовский юрист рассказал о штрафах за превышение скорости на электросамокате
Законопроект, согласно которому владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будут наказывать штрафом за превышение скорости, вероятно, рассмотрят в сентябре, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист рассказывает, что в ПДД четко обозначено — что считается средством индивидуальной мобильности (СИМ).

Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, передвижение которого происходит посредством двигателя. В эту категорию входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.

Собеседник уточняет, что обычный велосипед не попадает под категорию СИМ. Ему в ПДД дано другое определение.

«Исходя из практики, сейчас по КОАПу водителям электросамокатов назначают административную ответственность по двум статьям — о превышении скорости движения и помехах движению транспорта», — отмечает Антон Габович.

Электросамокатчик сбил двухлетнюю девочку в Аксае и скрылся с места ДТП
Узнать подробнее
По словам собеседника, подготовленный сенатором законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах, будет рассматриваться не ранее, чем в сентябреПо словам собеседника, подготовленный сенатором законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах, будет рассматриваться не ранее, чем в сентябре
По словам собеседника, подготовленный сенатором законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах, будет рассматриваться не ранее, чем в сентябре
Фото: 1MI

По словам собеседника, подготовленный сенатором законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах, будет рассматриваться не ранее, чем в сентябре, поскольку сегодня пленарные сессии завершены.

Пока предполагается, что размер административного штрафа за превышение скорости на 5-10 километров в час будет достигать 800 рублей. При превышении скорости на 10-15 километров в час — до трех тысяч рублей. Максимальный размер штрафа предусмотрен за превышение скорости более чем на 20 километров в час. В этом случае размер штрафа составит пять тысяч рублей.

Однако есть и оговорка. Если превышение скорости зафиксируют на камеру — штраф будет на 500 рублей дешевле.

«Надо отметить, что эти правила не распространяются на обычные самокаты, ролики и скейтборды», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове ищут водителя электросамоката, который травмировал пенсионерку и скрылся с места ДТП.

В Ростове пенсионерка заработала переломы обеих рук, попав под колеса электросамоката
Узнать подробнее
Читайте также:
Электросамокат взорвался в жилом доме в РостовеЖительница Ростова и ее дочь-подросток могли погибнуть от взрыва электросамокатаНа проспекте Стачки в Ростове 3 декабря сбили мужчину на электросамокате
#Дарья Демидова#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области пьяные купальщицы нападают на спасателей, пока рушатся дома
Сегодня, 15:28
В Ростове юные девушки начали продавать девственность за десятки тысяч долларов
Сегодня, 15:25
Экс-владельца Ростовводоканала Светлицкого признали банкротом из-за долга в 6 млрд
Сегодня, 14:54
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
Сегодня, 11:20
Ростовчанка рассказала, что происходит в спортклубе XFIT на Коммунистическом
Сегодня, 10:33