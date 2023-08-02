Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Юрист рассказывает, что в ПДД четко обозначено — что считается средством индивидуальной мобильности (СИМ).
Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, передвижение которого происходит посредством двигателя. В эту категорию входят электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства.
Собеседник уточняет, что обычный велосипед не попадает под категорию СИМ. Ему в ПДД дано другое определение.
«Исходя из практики, сейчас по КОАПу водителям электросамокатов назначают административную ответственность по двум статьям — о превышении скорости движения и помехах движению транспорта», — отмечает Антон Габович.
По словам собеседника, подготовленный сенатором законопроект о штрафах за превышение скорости на электросамокатах, будет рассматриваться не ранее, чем в сентябре, поскольку сегодня пленарные сессии завершены.
Пока предполагается, что размер административного штрафа за превышение скорости на 5-10 километров в час будет достигать 800 рублей. При превышении скорости на 10-15 километров в час — до трех тысяч рублей. Максимальный размер штрафа предусмотрен за превышение скорости более чем на 20 километров в час. В этом случае размер штрафа составит пять тысяч рублей.
Однако есть и оговорка. Если превышение скорости зафиксируют на камеру — штраф будет на 500 рублей дешевле.
«Надо отметить, что эти правила не распространяются на обычные самокаты, ролики и скейтборды», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове ищут водителя электросамоката, который травмировал пенсионерку и скрылся с места ДТП.