Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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В Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. Водитель ВАЗ-21060 ехал по улице Каскадная в сторону улицы Днепропетровская и врезался в машину Kia, которой управлял 30-летний водитель. По предварительным данным, оба автолюбителя проезжали на зеленый свет светофора.
«В результате ДТП пострадала семимесячная девочка из иномарки. В момент аварии она находилась в детском автокресле», — сказано в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, что в Ростовской области превышение скорости стало причиной гибели 12 дончан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.