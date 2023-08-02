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Семимесячная девочка пострадала при ДТП в Ростове-на-Дону 1 августа

2 августа 2023, 07:45
Фото: pxhere.com
Семимесячная девочка пострадала при ДТП в Ростове-на-Дону 1 августа
В Ростове-на-Дону пострадал маленький ребенок в столкновении двух автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.

В Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. Водитель ВАЗ-21060 ехал по улице Каскадная в сторону улицы Днепропетровская и врезался в машину Kia, которой управлял 30-летний водитель. По предварительным данным, оба автолюбителя проезжали на зеленый свет светофора.

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Семимесячная девочка пострадала при ДТП в Ростове-на-Дону 1 августаСемимесячная девочка пострадала при ДТП в Ростове-на-Дону 1 августа
Семимесячная девочка пострадала при ДТП в Ростове-на-Дону 1 августа
Фото: ГИБДД по Ростовской области

«В результате ДТП пострадала семимесячная девочка из иномарки. В момент аварии она находилась в детском автокресле», — сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, что в Ростовской области превышение скорости стало причиной гибели 12 дончан. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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