В Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. Водитель ВАЗ-21060 ехал по улице Каскадная в сторону улицы Днепропетровская и врезался в машину Kia, которой управлял 30-летний водитель. По предварительным данным, оба автолюбителя проезжали на зеленый свет светофора.