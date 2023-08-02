Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Rostov.Kp написал о женщине, у которой муж погиб в зоне СВО, но она не перестала оказывать гуманитарную помощь бойцам. И останавливаться она не собирается, намереваясь привлечь, как можно больше людей к этой работе.
Так, жительницы региона шьют маскировочные сети. Вначале они купили импортные, но те оказались плохого качества, теперь их делают сами.
На данный момент удалось открыть 28 пунктов плетения. Кроме того, волонтеры делают сухие души, отшивают тактические носилки, эвакуационные стропы.
«Помощников — десятки и даже сотни. Некоторые делают закрутки — кабачковую икру, варенье и тушенку», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области смогут бесплатно обратиться к юристу.