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Сотни жительниц Ростовской области варят тушенку и плетут сети для бойцов СВО

2 августа 2023, 09:56
Фото: mil.ru
Сотни жительниц Ростовской области варят тушенку и плетут сети для бойцов СВО
Жительницы Ростовской области продолжают работу по снабжению участников спецоперации всем необходимым, сообщают СМИ.

Rostov.Kp написал о женщине, у которой муж погиб в зоне СВО, но она не перестала оказывать гуманитарную помощь бойцам. И останавливаться она не собирается, намереваясь привлечь, как можно больше людей к этой работе.

Так, жительницы региона шьют маскировочные сети. Вначале они купили импортные, но те оказались плохого качества, теперь их делают сами.

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На данный момент удалось открыть 28 пунктов плетения. Кроме того, волонтеры делают сухие души, отшивают тактические носилки, эвакуационные стропы.

«Помощников — десятки и даже сотни. Некоторые делают закрутки — кабачковую икру, варенье и тушенку», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что бойцы СВО из Ростовской области смогут бесплатно обратиться к юристу.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Гуманитарная помощь#СВО#Маскировочные сети#Сухие души#Пункты плетения#Плетение#Тактические носилки#Помощники#Закрутки#Тушенка#Варенье#Кубачковая икра#Эвакуационные стропы
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