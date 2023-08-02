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Стали известны подробности нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске

2 августа 2023, 15:30
Фото: 1MI
Стали известны подробности нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске
В Волгодонске полицейские рассказали подробности нападения на лучшего спасателя Ростовской области, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, днем стало известно, что неизвестные женщины толпой напали на спасателя, который нес службу на пляже Волгодонска. По предварительной информации, женщины были пьяны, а сам спасатель в ходе конфликта получил ЧМТ.

Уже вечером 2 августа в полиции подтвердили факт нарушения общественного порядка на городском пляже Волгодонска. Сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о беспорядках и выехали на место происшествия, где молодые девушки вступили в словесную перепалку с 55-летним мужчиной. По словам сотрудников полиции, в ходе потасовки мужчина получил несколько ударов палкой.

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В настоящий момент по факту происшествия проводят проверку, чтобы восстановить полную картину событий и принять меры в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Шахтах таксист ударил многодетную маму с ребенком на руках в спину, теперь ей требуется лечение.

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