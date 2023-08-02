Стали известны подробности нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске

Уже вечером 2 августа в полиции подтвердили факт нарушения общественного порядка на городском пляже Волгодонска. Сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о беспорядках и выехали на место происшествия, где молодые девушки вступили в словесную перепалку с 55-летним мужчиной. По словам сотрудников полиции, в ходе потасовки мужчина получил несколько ударов палкой.