Стали известны подробности нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Напомним, днем стало известно, что неизвестные женщины толпой напали на спасателя, который нес службу на пляже Волгодонска. По предварительной информации, женщины были пьяны, а сам спасатель в ходе конфликта получил ЧМТ.
Уже вечером 2 августа в полиции подтвердили факт нарушения общественного порядка на городском пляже Волгодонска. Сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о беспорядках и выехали на место происшествия, где молодые девушки вступили в словесную перепалку с 55-летним мужчиной. По словам сотрудников полиции, в ходе потасовки мужчина получил несколько ударов палкой.
В настоящий момент по факту происшествия проводят проверку, чтобы восстановить полную картину событий и принять меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее в Шахтах таксист ударил многодетную маму с ребенком на руках в спину, теперь ей требуется лечение.