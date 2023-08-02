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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

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Стало известно, когда мощные магнитные бури накроют Ростовскую область в августе

2 августа 2023, 10:28
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда мощные магнитные бури накроют Ростовскую область в августе
В Ростовской области в течение августа ожидаются магнитные бури, они будут в начале и конце месяца, говорится в прогнозах на специализированных сайтах.
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Отдых

Даты магнитных бурь в Ростовской области

На этой неделе магнитная буря будет в среду, 2 августа, ее сила составит четыре балла. Но уже ближе к вечеру ситуация может нормализоваться.

Третье августа пройдет без заметных возмущений, а на следующий день прогнозируют слабую геомагнитную бурю. В дальнейшем с 5 по 24 августа ожидается спокойная ситуация.

Магнитная буря силой четыре балла вернется вечером 25 июля, она будет продолжаться до 26 числа.

«В этот день может ухудшиться самочувствие, речь идет о головная боли и слабости. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Лучше стараться не перенапрягаться и больше отдыхать, особенно на свежем воздухе», — предупредили местных жителей.

С 27 по 29 числа заметные возмущения пропадут. Но с 30 августа вернется слабая геомагнитная буря.

Что такое магнитная буря

Магнитные буря — это интенсивные возмущения магнитного поля нашей планеты, которые резко меняют его обычный характер и продолжаются от нескольких часов до нескольких суток.

Магнитные буря — это интенсивные возмущения магнитного поля нашей планетыМагнитные буря — это интенсивные возмущения магнитного поля нашей планеты
Магнитные буря — это интенсивные возмущения магнитного поля нашей планеты
Фото: pxhere.com
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Эти явления зависят от космической активности, конкретно от вспышек на поверхности Солнца. Они могут оказывать влияние на спутниковую и прочую технику на Земле, а также на жизнь и здоровье людей.

Как магнитная буря влияет на человека

На данный момент пока не доказано влияние магнитных бурь на состояние человека, но некоторые факторы говорят, что оно все же есть. Эксперты считают, что бури замедляют капиллярный кровоток, что приводит к недостатку кислорода в тканях.

Они могут усугубить проблемы с давлением, и поэтому опасны для людей с высоким или низким давлением. Также к признакам ухудшения самочувствия относят:

  1. Бессонницу;
  2. Учащенное сердцебиение;
  3. Приступы мигрени;

Однако есть и те, кто не согласен с тем, что магнитные бури так сильно влияют на человека. Они считают, что эти изменения имеют значительно меньший эффект, чем, например, ежедневная физическая активность.

Ранее редкое природное явление заметили в Ростовской области.

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