Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По информации «Коммерсанта», Роману Халимову и Максиму Сердюченко вменяли избиение задержанных, взятки и причастность к сбыту наркотиков. Приговор им вынесли в 2021 году, после чего его утвердили в апелляции.
Однако Четвертый кассационный суд отправил материалы на новое рассмотрение. Обжаловали все решения сами фигуранты, которым назначили 13,5 и 15,5 года заключения.
«Пересмотр состоялся на минувшей неделе, и в итоге суд повторно подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного Ленинским райсудом», — пишет издание. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.