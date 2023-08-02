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Суд в Ростове отказался скостить срок полицейским, осужденным за наркотики и взятки

2 августа 2023, 07:13
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
Продававшие наркотики и избивавшие людей экс-полицейские обжаловали сроки в Ростове
В Ростове-на-Дону двое бывших полицейских, которые попались на нескольких преступлениях, пытались обжаловать приговор, пишут СМИ.

По информации «Коммерсанта», Роману Халимову и Максиму Сердюченко вменяли избиение задержанных, взятки и причастность к сбыту наркотиков. Приговор им вынесли в 2021 году, после чего его утвердили в апелляции.

Однако Четвертый кассационный суд отправил материалы на новое рассмотрение. Обжаловали все решения сами фигуранты, которым назначили 13,5 и 15,5 года заключения.

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«Пересмотр состоялся на минувшей неделе, и в итоге суд повторно подтвердил законность обвинительного приговора, вынесенного Ленинским райсудом», — пишет издание. Официальной информации об этом пока не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону орудуют мошенники, которые за взятки предлагают места в вузах.

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