Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
По их словам, тело обнаружили вечером во вторник, 1 августа. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
При этом ростовчане, которые проходили по этому мосту, сообщили, что в это время произошла загадочная история. По их словам, когда тело обнаружили, то рядом с ним находились двое неизвестных.
«Рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала мужчине с животом. Ей помогал неизвестный, который светил фонарем. Рядом никакой скорой помощи не было», — заявили ростовчане.
Ранее уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.