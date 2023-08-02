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Тело мужчины обнаружили под мостом в Ростове-на-Дону после загадочной истории

2 августа 2023, 07:39
Фото: pxhere.com
Тело мужчины обнаружили под мостом в Ростове-на-Дону после загадочной истории
В Ростове-на-Дону под мостом на Северном обнаружили труп мужчины, сообщили очевидцы в соцсетях.

По их словам, тело обнаружили вечером во вторник, 1 августа. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

При этом ростовчане, которые проходили по этому мосту, сообщили, что в это время произошла загадочная история. По их словам, когда тело обнаружили, то рядом с ним находились двое неизвестных.

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«Рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала мужчине с животом. Ей помогал неизвестный, который светил фонарем. Рядом никакой скорой помощи не было», — заявили ростовчане.«Рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала мужчине с животом. Ей помогал неизвестный, который светил фонарем. Рядом никакой скорой помощи не было», — заявили ростовчане.
«Рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала мужчине с животом. Ей помогал неизвестный, который светил фонарем. Рядом никакой скорой помощи не было», — заявили ростовчане.
Фото: t.me/etorostov

«Рядом сидела женщина в маске, протирала какой-то инструмент и что-то делала мужчине с животом. Ей помогал неизвестный, который светил фонарем. Рядом никакой скорой помощи не было», — заявили ростовчане.

Ранее уроженец Ростовской области упал с лестницы и погиб в гостинице. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Мост#Труп#Соцсети#Загадочная история#Информация#Очевидцы#Женщина в маске#Инструмент#Фонарь#Скорая помощь
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